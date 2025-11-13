La crisis que acabó con Los Javis: la nueva ilusión de Ambrossi y el breve romance de Calvo

La sorprendente ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, tras 13 años de relación, ha sorprendido al público. Mientras tanto, continúan conociéndose nuevos datos sobre la noticia de la ruptura que adelantó el podcast de Las Mamarazzi. Una separación que, aunque fue confirmada recientemente habría tenido lugar hace ya varios meses y que sigue generando una gran expectación. Pese a su separación sentimental, seguirán trabajando juntos, ya que su ruptura ha sido cordial y amistosa.

La decisión de poner fin a su historia de amor se habría producido hace meses, coincidiendo con su asistencia al festival Primavera Sound, donde ya no eran pareja, según ¡Hola!.

La relación atravesaba una crisis y que, aunque ambos intentaron salvarla, la "chispa sentimental ha ido apagándose", siendo este el motivo de ruptura y no la posible existencia de terceras personas que rondaban por las redes sociales amplía Vanitatis.

Tras su separación, los cineastas habrían abandonado el lujoso chalet que compartían a las afueras de Madrid y estarían viviendo por separado en el centro de la capital. Mientras Javier Calvo habría regresado al apartamento del barrio de Malasaña donde compartieron gran parte de su relación, Javier Ambrossi se estaría alojando ahora en una vivienda situada en una zona muy céntrica.

El deseo de ambos es normalizar la situación y llevar en la más estricta privacidad. Mientras tanto, su entorno asegura que, pese a todo, mantienen una excelente relación personal y profesional, y que su conexión sigue tan fuerte como siempre.

¿Reconciliación o nuevos amores?

Por el momento, una reconciliación no parece posible. Ambrossi estaría ilusionado con un técnico de la industria audiovisual con el que se le ha visto muy cercano en los últimos meses y habrían afianzado una relación en las últimas semanas desde la discreción según apunta ¡Hola!.

Por su parte, Calvo habría mantenido un breve romance con un miembro del reparto de ‘La bola negra’, la última película de Los Javis donde participan actores de la talla de Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas o Miguel Bernardeau. Un idilio breve y fugaz que ya estaría totalmente terminado.