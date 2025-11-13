La versión de Andy desata la ira de Lucas y le llama "tonto, vago y pájaro": "Le presté 60.000 euros"

La reciente entrevista de Andy en ‘El Hormiguero’ ha reavivado la tensión entre los exintegrantes del dúo gaditano Andy y Lucas, que anunciaron su separación hace unos meses, y ha hecho públicos los motivos del enfado entre ambos. Lucas ha respondido duramente a las declaraciones de su antiguo compañero, calificándolo de "tonto, vago y pájaro".

Andy acudió el pasado lunes al programa de Pablo Motos para presentar su primer tema en solitario, "Marioneta", y aprovechó la ocasión para contar su versión sobre el final del grupo. "En algún momento pensarías en llamarlo Hasta luego lucas", bromeó Pablo Motos sobre el tema. "Me lo han propuesto pero por respeto a él y a su familia, que sé que no lo están pasando bien no es plato de gusto hablar mal del que era mi socio, mi compañero", dijo Andy.

El cantante reconoció que su relación con Lucas había pasado por momentos complicados y que, aunque le agradecía el apoyo en etapas difíciles, la convivencia profesional se había vuelto insostenible. "La peor etapa ha sido estos últimos tiempos, desde que tuvimos la pelea de verdad en mayo, que físicamente no nos tocamos, pero eso no fue de amigos", comenzó confesando Andy que desde el encontronazo de mayo no han vuelto a hablar. "Me sentí libre por primera vez", confesó.

Andy: "Lucas no quiso ponerme de coautor en la canción de ‘Son de amores’" #AndyEH pic.twitter.com/dQjs3Z73J5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

La respuesta de Lucas

Estas palabras no tardaron en recibir respuesta. En una entrevista posterior en 'El tiempo justo' , Lucas estalló contra Andy, asegurando que su excompañero "le debe la vida". Según contó, durante la pandemia llegó a prestarle 60.000 euros, cantidad que todavía no le ha devuelto: "Yo se lo iba descontando de los conciertos porque siempre ha sido un vago; se levantaba a las tres de la tarde" y señala que "llegaba tarde a todos los conciertos".

El gaditano también desmintió las declaraciones de Andy sobre los beneficios de su última gira, aportando incluso cifras: "Dice que cobraba 2.000 euros por concierto, pero ha ganado casi 450.000. Todo lo puedo demostrar con papeles". Lucas añadió que los costes de producción superaban los 40.000 euros por espectáculo, acusando a Andy de "sinvergüenza": "Si es que es tonto, es que está muy mal aconsejado. Tiene un séquito al lado que es veneno puro. Tío, que es un pájaro, es un pájaro".

Lucas señala que está dolido, no solo por el que era su amigo, sino por los que conformaban su equipo: "Todos me han dejado de lado y se han puesto de su parte". Asimismo ha señalado que sigue manteniendo cariño hacia su amigo de la infancia: "Para mí siempre va a ser una persona importante y estoy muy dolido".

Andy escucha y calla

Por su parte, Andy ha optado por no entrar en la polémica: "No pienso responder. Quiero seguir haciendo música y no alimentar este tipo de cosas. Cada uno que siga su camino".