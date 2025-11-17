Cayetano Rivera acude al juzgado tras su accidente: "Mi culpa, el haberme despistado"

Una semana después del accidente a las puertas de la urbanización donde reside reside, en el que se llevó por delante una palmera de una rotonda, Cayetano Rivera ha acudido al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra, para enfrentarse a un juicio rápido por abandonar supuestamente el lugar del siniestro sin esperar a la Policía, y por su presunta negativa a realizarse la prueba de alcoholemia cuando los agentes se presentaron en su domicilio minutos después del suceso.

Unos delitos que, de ser probados, podrían acarrearle al diestro una pena de entre 6 meses y un año de prisión, así como la retirada del carnet de conducir de 1 a 4 años, una multa de 80 euros, así como hacerse cargo de la reparación de los destrozos, que ascendería a una cantidad superior a los 7.000 euros.

Cayetano ha llegado puntual y muy enfadado con la prensa, a la que ha culpado de estar 'orquestando un circo mediático' con su vida tan solo para crear contenido. El diestro ha pedido a los medios de comunicación den "un paso atrás" y cesen el "acoso" al que estaría siendo sometido en los últimos tiempos: "Los medios de comunicación me estáis sometiendo a un juicio mediático paralelo. Este tiempo que le estáis dedicando a esta noticia, cuando hay noticias que de verdad son importantes, no lo entiendo. Esto que es entretenimiento para vosotros es mi vida" ha expresado.

Asimismo, ha confirmado que está bien, "físicamente bien, y anímicamente intento llevar este acoso al que me estáis sometiendo lo mejor posible, pero aparte de eso bien". También ha señalado que no está de acuerdo en que no está atravesando una buena racha: "¿Racha de qué? Vosotros estáis uniendo las cosas y haciendo que parezca... No sé qué pretendéis. Supongo que será para crear contenido, pero es mi vida por favor". Dolido, Cayetano ha pedido a la prensa que dé un paso atrás, y que se limiten "a contar los hechos, no las especulaciones" ha añadido tajante.

Cayetano ha evitado responder si es cierto que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia hasta en cinco ocasiones, y por eso se celebra este juicio rápido: "No tengo por qué aclarar nada de eso porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo. No voy a entrar en nada que no pueda demostrar" ha sentenciado.

Aunque no ha querido entrar en detalles, ha reconocido que el siniestro "fue culpa mía, me despisté porque fui a coger el mando, ya está. De ahí a las barbaridades que se están diciendo...".

Por su parte, el abogado Joaquín Moeckel, visiblemente molesto, ha querido aclarar algo: "No he visto todavía de qué se le acusa. No le cita el juez, le cita la Policía Local, esto no es un judicial. Saben ustedes la fecha de la comparecencia esta antes que nosotros, no sé si me explico. El jueves pasado o el viernes todavía no estaban en el juzgado los atestados de la policía, una cosa un poco kafkiana, pero bueno. El juicio rápido no puede ser que sepa antes la gente que los atestados, y a mí no me han dado nada. No tengo ninguna actuación, se le citó directamente el día. Ya no es que sea un juicio rápido, es un juicio austero" ha expresado.