Duras palabras de Rappel tras el asesinato de Encarnita Polo: "Estaba sola, como un perro"

Ha muerto Encarnita Polo a los 86 años, víctima de estrangulamiento por parte de un enfermo mental de la residencia Decano de Ávila. Fue en la madrugada del jueves al viernes, cuando un interno de 66 años de la residencia entró en la habitación en la que dormía y la estranguló. La hipótesis que maneja la Policía apunta a que el presunto agresor podría estar afectado por algún problema de salud mental. El funeral se celebrará próximamente en la iglesia de la Milagrosa de Madrid.

Rappel ha realizado unas declaraciones durísimas contra Raquel, la hija de Encarnita Polo en el programa "Fiesta": "No tenía que haberla ingresado nunca en un centro porque ella estaba estupendamente bien. Encarnita estaba muy bien para estar en su casa, para ser la mujer que era hasta el último momento, coqueta y presumida, era una mujer que se arreglaba". Incluso se preguntaba la razón por la que había terminado sola en una residencia. "Que ahora estuviera sola, como un perro en un sitio que uno que estaba con la puerta abierta la ha matado, me parece que no tiene perdón de Dios". Sin duda, para Rappel, la hija es la gran culpable: "Creo que su hija sobra en el funeral y lo digo con un par de narices" porque "ahora va a ir al funeral a que le demos el pésame".

Por su parte, su hija Raquel ha lanzado un comunicado: "Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido en Ávila, donde pasó sus últimos años rodeada de cariño. Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".

Hemos podido hablar con Antonio Albella, gran amigo de Encarnita, quien incluso llegó a grabar un tema con Locomía que se llamaba "Ya no lloro más". Antonio ha comentado que "el color de la voz de Encarnita era diferente, que es lo que la diferenciaba. Fue una precursora en la música, al meterse en música electrónica. Además era una mujer muy elegante y moderna". Asimismo, ha querido recordar que Encarnita era mucho más que canciones como "Pepa Bandera" o "Paco, Paco, Paco". Entre las canciones que grabó, figuran "Desperté" o "Palabras", escritas por Cecilia, ya que ambas eran grandes amigas.

Ante la pregunta sobre si se le tendría que haber hecho un homenaje, Albella ha contestado que "seguramente, pero es lo de siempre… Encarnita ha hecho grandes canciones, incluso colaboró con Domenico Modugno en una serie de televisión y trabajó en los cabarets más lujosos de Barcelona".

La vida de Encarnita no fue fácil, se casó con el compositor y arreglista argentino Adolfo Waitzman, de quien se separó en 1978 tras nueve años casados. La engañó en lo emocional con otra y al parecer también en lo económico, perdiendo su residencia. Además, en 2013 perdió 70.000 euros que había ahorrado a causa del escándalo del fraude de las preferentes de Bankia. Además, tuvo que vender sus joyas y vivía con una pensión de 900 euros mensuales. Además, fue de las primeras artistas que acudió a los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo y en apoyo a la Guardia Civil.