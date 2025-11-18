Peligra el trabajo de Anabel Pantoja en televisión tras un doloroso incidente

La participación de Anabel Pantoja en el concurso Bailando con las Estrellas se ha visto seriamente comprometida. Tras lograr, no sin polémica, su pase a la semifinal, la influencer ha anunciado que sufre una dolorosa lesión en la rodilla, poniendo en grave peligro su continuidad en el talent show de baile.

La propia concursante ha compartido en sus redes sociales el alcance de su dolencia, revelando que el intenso esfuerzo físico de las últimas semanas le ha pasado factura. "Me lesioné con tanto baile de rodillas", ha confesado, detallando que padece síntomas como dolor, inestabilidad y bloqueos en la articulación. La realidad es que la lesión parece ser consecuencia del desgaste acumulado y la exigencia de las coreografías, especialmente la última que implicaba movimientos intensos de rodillas.

Anabel Pantoja ha sido una de las participantes más comentadas de la edición, generando debate por las bajas puntuaciones del jurado que contrastan con el gran apoyo que recibe del público, lo que le ha permitido seguir avanzando hasta la recta final. Este nuevo revés médico llega en un momento crucial, justo antes de la semifinal, donde la intensidad y la presión se multiplican.

Peligra su continuidad

La gravedad de la lesión obliga a la sevillana a priorizar su recuperación, lo que inevitablemente dificulta sus ensayos para la próxima gala. La pregunta en el aire es: ¿Podrá Anabel Pantoja afrontar el reto de la semifinal en estas condiciones, o tendrá que tomar la dolorosa decisión de abandonar el concurso?

"Ahora toca recuperarse y ver qué pasa", ha declarado la concursante, dejando su futuro en el programa en manos de los médicos y su capacidad de recuperación.

Los seguidores del reality están a la espera de un comunicado oficial del programa o de la propia Anabel que aclare la situación. La posibilidad de que una de las concursantes que más audiencia genera tenga que retirarse añade un elemento de incertidumbre a la recta final de 'Bailando con las Estrellas'.