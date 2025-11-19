Los hermanos Rivera, Cayetano y Kiko, muy bien acompañados... aunque no sabemos si enamorados

Los hermanos Cayetano Rivera y Kiko Rivera no estarán viviendo su mejor momento anímico (el torero por sus altercados que acaban en los tribunales y el DJ por su reciente separación) pero parece que la vida les sonríe en materia amorosa... o amistosa.

Semana publica imágenes exclusivas de Kiko Rivera Paquirrín muy bien acompañado por Yolanda, una sevillana con la que se ha ido a comprar decoración navideña a un centro comercial. No hay besos ni abrazos. Entre los dos corre el aire y solo caminan juntos por el aparcamiento. Pero dice Semana que después de llenar dos carros con varios objetos, entre ellos un felpudo, se fueron a la casa de ella y pasaron allí tres horas.

Yolanda regenta un centro de belleza en Sevilla y, qué casualidad, conoce a Irene porque la ha tratado en alguna ocasión. De hecho, acudió a la inauguración del establecimiento allá por 2018. Entre sus clientas también figuran Pilar Rubio y Paqui, su suegra, que nada tiene que ver con la Paqui esposa de Santos Cerdán.

Semana también da detalles, aunque no imágenes, de la relación de Cayetano Rivera con Gemma Camacho, una reportera de Telecinco que trabaja en El tiempo justo de Joaquín Prat y que no quiere hacer declaraciones para no enturbiar su trabajo. Ella vive en Madrid, él en Sevilla, pero parece que han viajado juntos a Milán, aunque no exista, de momento, constancia gráfica. Se conocen desde hace años y han salido juntos en numerosas ocasiones, pero es ahora cuando parece que la relación ha tornado a romántica.

Isa Pantoja se plantea perdonar a su hermano

Diez Minutos no se basa en ningún hecho objetivo para asegurar que Chabelita baraja retomar la relación con su hermano, como asegura en portada. Pero es cierto que ella no ha cerrado la puerta a la reconciliación con Kiko después de que este la haya pedido perdón en público. Ahora falta que lo haga en privado.

Diez Minutos también nos muestra la nueva vida de soltero de Paquirrín, con imágenes de una salida con sus hijas a un parque de bolas.

Luis Medina se ha casado con Clara Caruana en una ceremonia íntima y privada

Leemos en la portada de Hola que Luis Medina, el hijo pequeño de Naty Abascal, se casó con su novia el pasado 14 de noviembre en una ceremonia discreta a la que solo acudieron sus seres más queridos.

La novia, Clara Caruana, ha sido su apoyo incondicional durante los difíciles meses judiciales que ha vivido el marqués de Villalba, que finalmente ha resultado absuelto. Clara estudió Enfermería y Derecho y trabaja como gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.

A diferencia de su hermano Rafael, que en su boda con Laura Vecino invitó a 700 personas, Luis Medina y Clara Caruana solo han contado con sus familiares y amigos más cercanos en la ceremonia, que se celebró el pasado 14 de noviembre.

Carmen Thyssen se independiza

Carmen Thyssen, una de las mellizas de la baronesa Thyssen, ya vuela sola. Semana confirma a través de varias fotos en las que aparece muy sonriente que la joven, de 19 años, está encantada con su nueva vida lejos de la casa materna en Andorra.

Ahora estudia Derecho (antes estudiaba ADE) y su madre le está pagando un piso en el barrio de Sarriá, en la Zona Alta de Barcelona.

Su hermana Sabina, sin embargo, no se ha independizado, de momento. Tita Cervera está encantada y ha acompañado a su hija a realizar todas las gestiones que se requieren para poder marcharse de casa.

Mar Flores y Carlo Constanzia, juntos en las grabaciones de "DecoMaster"

Madre e hijo aparecen en Semana muy sonrientes celebrando el cumpleaños de él durante el rodaje del programa de decoración de RTVE en el que han participado.

En las fotos vemos a Carlo Constanzia soplando las velas con su madre abrazándole con cariño y desmintiendo que haya malos rollos entre los dos. "El beso de la reconciliación", titula la revista para definir cómo fue esta celebración improvisada.

Carlo celebró su aniversario hace unos días con su novia, Alejandra Rubio, en un restaurante en el que también estaban su padre y Terelu Campos, que sigue dejando claro con qué parte de la familia está.

En Lecturas leemos que Rubio y Constanzia quieren comprar la casa de Pozuelo de Alarcón que posee Marta López y que vende por 1,3 millones de euros. Al parecer, el padre de ella la está ayudando con la adquisición.

Cóctel de noticias

Conmoción en todas las portadas por la muerte de Encarnita Polo. La actriz, que fue estrangulada en la residencia de ancianos en la que vivía por un enfermo con problemas mentales, es homenajeada por todas las revistas, a las que dedicó momentos y reportajes a lo largo de toda su historia.

Marta Sánchez celebra sus 40 años en la música desde la portada de Hola. La revista la define como "Reina de la música" y no va desencaminada porque es una de las más grandes artistas de nuestro país. La cantante posa con su hija Paula en Canarias porque considera las islas su paraíso particular.

Carlos III cumple 77 años y solo Hola recuerda esta fecha, que ha pasado bastante inadvertida. Según la revista, aunque es el 14, lo celebró el 17 junto a Camilla en el castillo de Cyfarthfa, en Gales. El rey cortó una tarta y distribuyó una foto a los medios en la que le vemos vestido de campo y apoyado en un bastón.

Adriana Abascal ya ejerce de princesa de Saboya. La mexicana ha acompañado a su novio, Filiberto, a la gala solidaria de la Consulta de los Senadores del Reino en Florencia. Y se ha vestido para la ocasión con un diseño que podría haberse puesto la mismísima Cenicienta.

Penélope Cruz, el hombro en el que llora Javier Calvo. Hola publica una foto en la que vemos que la actriz y el cineasta no solo trabajan juntos, sino que también se van de compras juntos. Los dos fueron fotografiados en la calle Serrano horas antes de que la intérprete se marchase a México. En Lecturas aseguran que Los Javis han puesto a la venta la espectacular mansión que compraron hace menos de un año.

Gloria Camila confirma su ruptura con Álvaro García. Después de nueve meses de relación, la hija de Rocío Jurado asegura que "ahora tiene otras prioridades".