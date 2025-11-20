La declaración de amor de Plex a Aitana en la alfombra roja: "Es la mujer de mi vida"

La historia de amor entre Aitana y Plex continúa sumando capítulos públicos. Tras la emotiva dedicatoria que la artista hizo a su pareja al recoger su primer Latin Grammy el pasado 13 de noviembre, ahora ha sido el streamer quien ha querido corresponderle durante la gala de los Premios GQ Men of the Year 2025, celebrada este miércoles 19 de noviembre.

Plex ha sido reconocido como uno de los Hombres del Año y aprovechó su discurso para lanzar unas palabras muy especiales a Aitana, que acudió al evento y se sentó a su lado durante toda la ceremonia. "Quiero agradecérselo a mi novia, que la quiero mucho", expresó el creador de contenido, visiblemente emocionado, señalando a la cantante.

Aitana acompañando a plex en la gala del hombre del año de GQ "Agradezco a GQ por el premio y agradezco a mi novia por acompañarme que la quiero mucho " 🥹 pic.twitter.com/RhNTRiyjSk — Demix (@Demista11) November 19, 2025

"Me hace mucha ilusión la verdad. No os voy a mentir, no soy muy de premios, pero bueno, especialmente este me hace mucha ilusión, sobre todo poder venir con mis amigos y mi familia me hace feliz. Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy yo", comentaba tras recibir el premio.

Aitana es la mujer de "mi vida"

Antes de subir al escenario, Plex ya había hablado de Aitana durante su paso por la alfombra roja. Entre risas y tímidas evasivas iniciales, terminó confirmando lo que muchos esperaban: "Sí, es la mujer de mi vida". Preguntado por lo que destacaría de la artista para estar tan enamorado, respondió con naturalidad: "La quiero y ya está… hay muchas cosas".

En otra entrevista durante el photocall, el streamer también dejó claro quiénes son sus grandes referentes femeninos: "Mi mamá y mi novia", afirmó, mostrando su buen ánimo en una noche especial para él.

Un romance que empezó "como en una película"

Plex ocupa la portada de diciembre de la revista GQ España. En la entrevista el youtuber repasó los primeros pasos de su romance con Aitana: "Todo parecía una película". Sus primeras citas se dieron en plena vuelta al mundo del creador de contenido: coincidiendo en Japón, viajando después a República Dominicana y reencontrándose en Nueva York. Para él, aquellos encuentros fueron "lo más bonito del viaje", incluso aunque parte de esa historia se hiciera pública con un vídeo viral publicado en marzo de 2025.

Plex no oculta el buen momento personal que atraviesa. "Nunca he estado tan feliz, y mis amigos lo saben. Siempre he sido un poco bala perdida en el amor y estoy muy contento de haber encontrado a una persona como Aitana", expresó en la entrevista.

Con estas nuevas declaraciones, la pareja continúa consolidando una relación que, aunque intentan llevar en privado, sigue despertando el interés del público y de los medios.