Así es la impresionante casa de Los Javis en Madrid, a la venta por 5 millones de euros

Después de anunciar el fin de su relación tras trece años juntos, Javier Ambrossi y Javier Calvo —conocidos artísticamente como Los Javis— han decidido desprenderse de la espectacular residencia que compartían en Pozuelo de Alarcón. La propiedad, valorada en 5 millones de euros, se ha convertido en uno de los hogares más comentados del panorama mediático por su arquitectura singular y su espíritu artístico.

La vivienda, de 975 m² construidos sobre una extensa parcela de 2.500 m², fue diseñada por los arquitectos Benjamín Iborra (estudio Mesura) y Raúl Hinarejos (Viraje). Más que una simple casa, el inmueble se concibió como un espacio que reflejara la sensibilidad creativa de sus dueños. Con muros de hormigón blanco, ventanales de grandes dimensiones y patios que inundan las estancias de luz, el proyecto buscaba transmitir la sensación de vivir en un eterno periodo vacacional. "Queríamos una casa donde siempre fuera verano", llegó a explicar Ambrossi en una entrevista.

Distribuida en tres niveles, la planta baja alberga las zonas más sociales: salón, comedor, cocina, estudio y varias habitaciones para invitados. La primera planta reúne los espacios íntimos, reservados para la convivencia diaria, mientras que el sótano fue transformado en un auténtico refugio de entretenimiento, equipado con discoteca, sala de cine y gimnasio. De hecho, en ella Los Javis han dado algunas de sus célebres fiestas, como el año pasado en Nochevieja, cuando incluso invitaron a Anne Igartiburu a dar sus particulares Campanadas. La biblioteca de doble altura y el jardín con piscina completan un conjunto de estética minimalista en el que el brutalismo dialoga con la calidez de la luz natural.

Según Lecturas, la venta podría suponer una notable plusvalía para la pareja creativa. Adquirieron la casa en enero de 2022 y, tras dos años de meticulosas reformas, el resultado es una vivienda de lujo profundamente personalizada. Para su compra, solicitaron una hipoteca de 1,4 millones de euros, lo que refuerza la idea de que la operación actual podría generar beneficios significativos.

Aunque su relación sentimental haya terminado, Los Javis continúan unidos profesionalmente. Ambos han reiterado su intención de seguir trabajando juntos en los numerosos proyectos que comparten, entre ellos su próxima película, La bola negra. "Somos súper amigos. Lo éramos antes de ser pareja y lo seguiremos siendo", aseguró Ambrossi, restando dramatismo a la ruptura.

Mientras la casa busca nuevo propietario, expertos del sector apuntan a que su carácter tan distintivo puede ser un arma de doble filo: su diseño exclusivo puede limitar el perfil de compradores, pero también convertirla en un destino perfecto para quienes busquen un hogar con alma artística, pensado para crear, compartir y celebrar.