Laura Sánchez y Manuel Escribano, juntos en el SICAB

Un año más, se ha celebrado en Sevilla el SICAB (Salón Internacional del Caballo), que festejaba su 35ª edición y, como era de esperar, ha sido todo un éxito.

Una semana en la que la capital hispalense recibe a visitantes no solo de diferentes comunidades de nuestro país, sino también de Estados Unidos, Francia, Italia, México, Alemania, Bélgica, entre otros. La afluencia de público ha superado a la de los años anteriores.

Los premiados este año han sido el grupo 'Siempre Así', la influencer Rocío Osorno, el televisivo Torito, y el matador de toros sevillano Manuel Escribano, quien llegó acompañado de su novia, la que fuera modelo y, en la actualidad, empresaria, Laura Sánchez. "Estamos muy bien y muy felices, y de momento no pensamos en matrimonio. Esta es mi tercera relación y solo me casé una vez", contó Laura. Sobre sus planes para estas Navidades, comentó: "La Navidad la pasaré en familia. Manuel tiene que torear en Venezuela a finales de enero. He venido para acompañar a Manuel, en calidad de consorte, porque el premiado es él. Hacía 19 años que no venía y he disfrutado muchísimo del espectáculo. Antes montaba, pero a raíz de ser madre, ya me dio miedo". Al preguntarle por su hija, Laura comentó lo contenta que está al estudiar en EE. UU. "Viene para pasar la Navidad, unos días con nosotros, y otros en Bilbao con su padre, como es lógico".

Manuel Escribano, por su parte, ya se encuentra mucho mejor de una lesión en un hombro y empieza a entrenar en el campo. "Tengo cerradas corridas para la Feria y también en San Isidro". Al preguntarle por su amigo Cayetano Rivera, comentó que este se encuentra bien. "Hemos toreado juntos varias tardes y nos llevamos muy bien; hace unos días que no hemos hablado". Respecto a Morante, dijo que "de vez en cuando algo hará; no será una retirada definitiva"

La pareja pide mucha salud para el 2026. Al igual que en años anteriores, el pasado viernes hubo cena en el Hotel Doña María, con flamenco incluido. El sábado, después del espectáculo ecuestre y la entrega de premios, la cena tuvo lugar en "El Casino", a la que acudió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Un año más, Jaime Molina, siempre al frente de este acontecimiento, continúa desempeñando un papel fundamental, al igual que Juan Morales y Gregorio Aranda, presidente y vicepresidente de esta cita ecuestre.