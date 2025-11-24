El engaño de Anna Padilla a su madre, Paz Padilla, para anunciarle su boda

Anna Padilla ha compartido con sus seguidores el emotivo y muy divertido momento en el que le contó a su madre, Paz Padilla, que se casaba. La influencer tardó dos semanas en comunicarle la noticia a la humorista, después de que su novio, Mario Cristóbal, le pidiera matrimonio en Menorca el pasado septiembre. Sin embargo, no ha sido hasta dos meses después cuando Anna ha publicado el vídeo en sus redes.

Tras el comunicado de Anna y su ahora prometido, Mario, la madre de la influencer hizo un vídeo emocionada por el compromiso de su hija y la cercana boda, alegrándose por los dos, por la bonita familia que formarán y recordando a su marido y su "amor auténtico".

La hija de la presentadora también ha revelado los detalles de aquel bonito día en un vídeo en Instagram y posteriormente, junto a su pareja en YouTube.

Fieles a su sentido del humor, Anna decidió revelar la noticia mediante una ingeniosa sorpresa. "La engañé diciéndole que hiciéramos un vídeo de ‘cosas raras que llevo en el bolso’, y la tía se lo tomó muy en serio", comentó entre risas. Mientras madre e hija sacaban objetos de sus bolsos —incluidos una linterna-ventilador y un artilugio dental por parte de Paz— Anna mostró primero su cepillo de dientes eléctrico… y, finalmente, su anillo de compromiso.

La reacción de Paz Padilla no tardó en llegar: "¡Júralo!", exclamaba emocionada al darse cuenta de lo que estaba pasando. Entre risas y gritos, comparó el momento con "las películas" y comenzó a bombardear a su hija con preguntas: cuándo había ocurrido, por qué no se lo había contado por teléfono y cómo había conseguido mantenerlo en secreto.

Anna ha explicado que quiso esperar a contárselo en persona, ya que su madre había estado de viaje durante los días posteriores a la pedida. Por eso decidió guardar el secreto hasta encontrar el momento perfecto para compartir la noticia juntas.

"¡Que nos casamos, gorda!", decía Anna radiante. "Bueno, me caso yo", rectificaba entre risas mientras Paz abrazaba emocionada a su futuro yerno y lo felicitaba efusivamente.