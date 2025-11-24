Toño Sanchís, condenado a dos años de prisión por apropiarse de casi medio millón de euros de Belén Esteban

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, al considerar probado que cobró durante años una comisión superior a la estipulada en su contrato, apropiándose de 475.571 euros entre 2009 y 2015.

La sentencia, dictada por la sección cuarta de la Audiencia madrileña y a la que ha tenido acceso la agencia EFE, detalla que Sanchís percibió cerca de 400.000 euros aplicando una comisión mayor al 20% fijado en el contrato firmado entre su agencia de representación y la empresa de Belén Esteban. El tribunal considera acreditado que este incremento no estaba pactado y que derivó en un perjuicio económico continuado para la colaboradora televisiva.

Además de la pena de prisión, los magistrados imponen al acusado una multa de 2.100 euros y le obligan a indemnizar a Esteban. La cuantía exacta se fijará en la fase de ejecución de sentencia y se calculará restando a los 475.571 euros considerados apropiados indebidamente los 49.000 euros ya percibidos por Esteban en un proceso civil previo, así como el valor obtenido por la adjudicación de una vivienda en ese procedimiento.

En el litigio civil anterior, la agencia de Sanchís fue condenada a pagar 388.868 euros a la artista. En aquella ocasión, la colaboradora solo recuperó parte del importe en efectivo y 375.000 euros derivados de la adjudicación de una vivienda situada en Villanueva del Pardillo, gravada con una hipoteca superior a 200.000 euros. Tras vender el inmueble, Esteban decidió iniciar el procedimiento penal que llegó a juicio el pasado mes de octubre.

La sentencia ahora conocida reconstruye esos antecedentes para establecer el cálculo final de la indemnización. Los magistrados subrayan que el análisis contable realizado en el proceso determina la cifra global de 475.571 euros como cantidad indebidamente apropiada.

La relación personal

El tribunal destaca que la relación entre ambos se basaba en una confianza "plena". Según la resolución, Esteban no supervisaba los cálculos ni la aplicación del porcentaje pactado y se limitaba a recibir las cantidades que Sanchís le abonaba. La sentencia afirma que la colaboradora televisiva "se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado", una actitud que la Audiencia relaciona con la "estrecha amistad" que mantenían en ese periodo.

Los magistrados dan credibilidad a la declaración de Esteban, que aseguró detectar irregularidades en 2015 tras revisar la documentación relacionada con los ingresos y contratos gestionados por su representante.

En la vista celebrada en octubre, la Fiscalía acusó a Toño Sanchís de un delito de apropiación indebida continuada cometido entre 2009 y 2015. Solicitó tres años y medio de prisión y que indemnizara a la artista con 339.549 euros.

El abogado de Belén Esteban, Carlos Aguirre de Cárcer, del despacho Santiago Mediano Abogados, elevó la petición hasta cuatro años y medio de cárcel e insistió en que la indemnización debía fijarse en 475.571 euros, cifra recogida en los informes aportados al procedimiento.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó la libre absolución. Sanchís sostuvo durante el juicio que Esteban conocía la variación de la comisión y que firmó los documentos con pleno conocimiento de las cantidades abonadas.