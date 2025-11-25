Alejandra Silva quiere que Richard Gere jure bandera en su regreso a España: "Quiero hacerle español"

Un mes después de anunciar su inesperada decisión de volver a Estados Unidos con sus hijos tras apenas un año disfrutando de la experiencia de vivir en España alejados del glamour de Hollywood, Richard Gere y su mujer, Alejandra Gere, han regresado a nuestro país para presentar su proyecto más especial: el corto documental 'Lo que nadie quiere ver', que han realizado de la mano de la organización 'Hogar sí'.

Como es habitual cada vez que Richard Gere aparece en escena la prensa y los fans se agolpaban para no perderse detalle en una multitudinaria première en el madrileño Cine Callao a la que han asistido varios rostros conocidos como Elena Anaya, Tamara Valcárcel, Lorena Gómez, Marilia, Matías Prats Jr., o Beatriz Jarrín.

Derrochando amor y complicidad ante las cámaras, Alejandra eligió para la ocasión un elegante dos piezas negro con solapas satinadas en la blazer. Por su parte, el actor, muy combinado con Alejandra, se decantó por un traje azul marino de chaqueta de dos botones y camisa blanca. Además, añadió un toque desenfadado con una bufanda multicolor, que su esposa, en un ambiente cercano y desenfadado, se la retiró, protagonizando un divertido momento en el photocall. Richard y Alejandra han presumido una vez más del equipo perfecto que forman desde que se conocieron en 2014 a nivel personal y con sus dos hijos en común.

La pareja ha presentado este nuevo trabajo, en el que, tal y como explican, se han volcado tanto que el actor incluso llegó a experimentar la vida en la calle. Y no es su única iniciativa benéfica en nuestro país, el próximo 28 de noviembre serán los encargados del encendido de un gran árbol de Navidad en Murcia de la mano de la Fundación Aladina para poner la primera piedra del que será el primer gimnasio pediátrico para niños con cáncer.

A pesar de que su paso por España ha durado apenas un año, Richard ha comentado en varias ocasiones que es un apasionado de nuestro país, y Alejandra ha confesado que le gustaría hacer español a su marido, y que jurase bandera, "Siempre lo haces tú primero, ahora lo hago yo primero. Vamos a ver, mujeres al poder aquí", afirma entre risas la empresaria española para hacerse con el turno de palabra. "Quiero hacerle español, quiero verle jurar bandera y hacerle español. Su español es perfecto, pero no lo quiere decir", continúa ante los micros.

Entre risas, el actor ha bromeado con que "soy de Galicia desde la antigüedad", revelando que antes de volver a su país natal "estaremos en Murcia para ayudar a la Fundación Aladina, y estamos orgullosos". Una compasión y solidaridad con la que están educando a sus hijos desde pequeños, como han reconocido con una gran sonrisa: "desde pequeñitos educamos a nuestros hijos en la compasión".