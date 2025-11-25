Fabiola Martínez, amiga cercana de Cruz Sánchez de Lara, sacó tiempo de su apretada agenda para asistir a la celebración del décimo aniversario del diario digital 'El Español', organizada por la abogada y Pedro J. Ramírez. Además de su labor al frente de la Fundación Bertín Osborne y su marca de moda 'Bonbini Spain', la modelo está inmersa en los preparativos del mercadillo solidario a favor de la fundación, que se llevará a cabo este fin de semana en el Hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid.

En este evento, la venezolana hizo un balance sincero del año que termina, describiéndolo como una "etapa de aprendizaje. "Ha sido un poquito difícil en muchos aspectos. Cuando tienes muchos proyectos y te despliegas, te das cuenta de que no se puede con todo. Y bueno, pues toca renunciar a unos, tomar otros, y no hablo solo de trabajo, sino en general, a nivel personal, en todos los aspectos", reconoció.

Fabiola confesó su deseo de tener más tiempo para sí misma en 2026.

Su relación con Bertín y las celebraciones navideñas

Respecto a las fechas navideñas, Fabiola pasará la Nochebuena y Navidad con sus hijos, Kike y Carlos. Posteriormente, los jóvenes viajarán a la finca de Bertín Osborne en Sevilla para celebrar Nochevieja y Año Nuevo con él.

La relación con el cantante es "maravillosa" y solo tiene buenas palabras para él, aunque subraya que ambos han "sembrado y trabajado mucho" para alcanzar esa armonía. "Bertín y yo nos conocimos hace casi 25 años, y son muchas cosas vividas. Al final, tantos años juntos, nos queremos de otra manera, pero el cariño y el respeto están ahí", afirmó.

No habrá reconciliación

A pesar de sus sentimientos de afecto, Fabiola fue categórica al descartar una segunda oportunidad matrimonial. "No creo. El amor evoluciona. Yo a él lo veo ahora de muchas otras formas que quizás antes no lo veía. Ahora me he quitado mucha niebla del día a día y todas esas movidas, y lo veo desde otra posición. No puedo evitar sentir cariño por él: me ha dado lo más bonito de mi vida que son mis hijos y, gracias a él, puedo estar aquí, hacer un photocall, no sé. A nivel profesional me ha dado una oportunidad que quizás de otra manera no lo hubiese tenido tan fácil o no lo hubiera tenido", explicó.

Aunque prefiere no entrar en la polémica con Gabriela Guillén, Fabiola no dudó en defender a Bertín Osborne en su rol de padre. "Cada uno tiene su realidad, que yo respeto, pero él no es padre solo de uno, él tiene seis, ¿sabes? Y hay que hacer balance. Yo no puedo opinar porque no he vivido su realidad, entonces no puedo opinar sobre ello, pero yo tengo otro concepto de él como padre".

Con una sonrisa, matizó que la paternidad, como todo, es mejorable: "¿Que todo es mejorable? También te lo digo. O sea, que si me pones a hacer una listita igual le saco alguna que otra pega", reconoció.

Sin ganas de compromiso

Soltera y sin compromiso, Fabiola confesó que, por el momento, enamorarse no es su prioridad. "En cierta forma a veces siento tristeza porque me gustaría. Por otro lado, digo, pues menos mal, porque ahora mismo sería una novia de caca, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo para nadie, solo para mí. Y si tienes a alguien, hay que quererlo, hay que cuidarlo, hay que atender. Y yo ahora no estoy para eso", aseguró.

Actualmente, su "objetivo" principal es alcanzar su "estabilidad económica y sacar adelante su empresa", pues considera que "emprender es dificilísimo y no se puede tener todo".

El enfado de Gabriela

La crítica de Gabriela Guillén llegó hace apenas unas semanas después de que todos los hijos del cantante, menos el que tiene con Guillén, fueran con su padre a un evento de la 'Fundación Kike Osborne'. "Cómo me va a sentar, si no lo ve nunca", dijo en su momento Guillén sobre cantante. "A ver si cerramos ya un acuerdo", explicó Gabriela Guillén, que criticó que el padre de su hijo "solo se rige a lo que es el dinero".

"Vaya cómo se va la humanidad", lamentó Gabriela Guillén a la reportera, que le preguntó si está enfadada porque el cantante no ejerce de padre y solo da dinero. "No me da ni dinero", dijo tajante Guillén.