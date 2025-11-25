Gemma Camacho, pareja de Cayetano Rivera, desbordada por las acusaciones de "cazafamosos"

La situación ha dado un vuelco radical para Gemma Camacho, la reportera de Telecinco a la que se relaciona con Cayetano Rivera. Si hace apenas unos días mostraba una actitud relajada, llegando a bromear con que estaba "aprendiendo a torear", ahora la realidad es bien distinta. Aquel guiño taurino dirigido al exmarido de Eva González ha dejado paso a un semblante serio y de visible preocupación.

La reportera reapareció visiblemente afectada después de que algunos medios de comunicación portugueses la calificaran de "cazafamosos". Según desveló el programa Vamos a ver, ella habría sido el detonante del final de la relación entre el diestro y la presentadora portuguesa María Cerqueira el pasado mayo, tras el hallazgo de unos mensajes que precipitaron la ruptura.

Saturada por las informaciones, la periodista confesó al borde de las lágrimas que "no puede más" con la presión mediática. Gemma Camacho pidió a los reporteros que le permitan entrar a trabajar, negando con la cabeza haber interferido en el noviazgo del hijo de Paquirri.

Mientras la reportera trataba de llevar con naturalidad la expectación que se ha creado por su relación con el torero, María Cerqueira reaccionó a la nueva ilusión del hijo de Carmen Ordóñez. Tal y como aseguraron en el mismo programa de Telecinco, la portuguesa "ha pasado página y le da exactamente igual la nueva relación del torero. Ambos se llevan bien, aunque ahora mismo María se preocupa más por lo que le ha pasado a Cayetano estos días que por su nueva ilusión o amiga especial".