Mayte García habla de la reciente boda de Santiago Cañizares y recuerda a su hijo Santi

El programa El tiempo justo de Telecinco vivió una de sus entrevistas más conmovedoras con Mayte García, exmujer de Santi Cañizares. Ocho años después del fallecimiento de su hijo Santi, a los cinco años, García relató el profundo proceso de duelo y transformación personal que ha atravesado estos años, así como la responsabilidad que asumió para sostener a su familia en los momentos más duros.

"Primero trabajé muchísimo conmigo misma porque mis hijas habían perdido a un hermano y no podían perder también a una madre", confesó a Joaquín Prat. Mayte explicó que su prioridad fue convertirse en un apoyo sólido para sus tres hijas y que la comunicación abierta y diaria resultó decisiva para superar la tragedia juntas: "Quería que empezáramos una nueva vida sin que faltara nunca el legado de Santi", añadió.

Preguntada por la mayor lección que aprende una madre tras perder a un hijo, Mayte fue clara: "Vivir en conciencia y valorar absolutamente todo". Además, recordó que el periodo más duro lo vivió incluso antes de la muerte del pequeño, durante el tratamiento para su enfermedad. "El miedo era el día después. Pero cuando todo pasa, tienes que coger el toro por los cuernos, que es lo complicado", añadió.

El programa recuperó además fragmentos de su testimonio en el programa de Mediaset Madres desde el corazón, donde narró el deterioro del niño, una operación a vida o muerte, su recuperación parcial y la despedida. "Fue más el amor que el dolor por su ausencia", expresó emocionada, convencida de que la muerte de su hijo le sirvió para aprender una lección vital: "Vino a enseñarme el verdadero sentido de la vida".

Durante la entrevista también habló sin problema de la reciente boda de su exmarido con su ya mujer Noemí, en Valencia. "Yo estoy encantada. Que sean felices. Hemos sufrido mucho y Santi es muy pasional. Solo le queda seguir apostando por el amor", confesó. Sus tres hijas adolescentes asistieron al enlace y a pesar de lo que han pasado, la relación de la familia es fluida: "Dentro del caos familiar, es una familia bien avenida".

En la recta final de la entrevista, Mayte García aseguró que continúa apostando por el amor y que vive desde la gratitud. "Cada día es un día más y un día menos para encontrarme con mi hijo. Soy feliz. Son ratitos, pero lo importante es ver lo positivo incluso de lo malo".