Paloma Cuevas invita a los mejores toreros a su casa para homenajear a su padre

Paloma Cuevas y toda la familia de Victoriano Valencia disfrutan haciendo feliz al patriarca de la familia. El que fuera apoderado de Enrique Ponce y artífice de los mejores años de su carrera fue homenajeado este lunes en un almuerzo que organizó su hija Paloma y al que acudieron algunos de los toreros más importantes del gremio.

Algunos de ellos son amigos, otros han contado con Victoriano como apoderado. En cualquier caso, todos son admiradores de su trayectoria. Por eso no quisieron perderse la celebración. El Juli, El Soro, Ortega Cano, el Litri, Javier Conde o El Fundi acudieron a la celebración, organizada por Paloma en su casa de Madrid.

No era una fecha "redonda". No cumplía años. Pero cualquier ocasión es buena para celebrar la vida ilustre de Valencia, que a sus 94 años conserva intacta su torería. Él, disfrutón, agradece estas reuniones de amigos en las que el toreo se convierte en el principal tema de conversación.

Y aunque en esta ocasión no estaba Luis Miguel, su ausencia nada tiene que ver con problemas en el paraíso de la pareja que forma con Paloma Cuevas. El astro mexicano cruza el charco frecuentemente y esta vez el encuentro le ha pillado fuera de España. Pero seguramente no se perderá el próximo.