Simoneta Gómez-Acebo, fiel a la subasta benéfica de los capones de Cascajares

La tradicional subasta de los capones de Cascajares es señal del comienzo de la Navidad. Simoneta Gómez-Acebo, prima hermana del Rey, un año más, ha acudido para apoyar este acto solidario. En otras ocasiones, también ha asistido la infanta Doña Elena.

La hija de la infanta Doña Pilar fue recibida por el presidente de la Fundación Cascajares, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, y por su primo, Josemi Rodríguez-Sieiro, patrono de dicha fundación. En esta última edición, las aves subastadas no pudieron estar presentes a consecuencia de la gripe aviar, y se tuvieron que sustituir por caricaturas firmadas por diferentes dibujantes. El resultado no pudo ser más positivo, y su recaudación ascendió a 141.185 euros, que irán destinados a los más pequeños y adolescentes de los 112 hogares de Nuevo Futuro.

Un año más, la encargada de la puja corrió a cargo de Beatriz Ordovás, de la sala de subastas Christie's. Este año, el lugar elegido para el encuentro fue el Auditorio de la Fundación Abante, que estaba totalmente abarrotado; no había ni una sola butaca libre.

La subasta contó con la participación, un año más, de Anne Igartiburu, Santiago Segura, Mago More, Jorge Blass, y Zapata, tenor; Samantha Vallejo-Nájera, una de las clásicas a esta cita anual, llegó acompañada de su hijo Roscón, así le llama la familia de manera cariñosa por haber nacido el Día de Reyes. Esta XXVI edición ha sido todo un éxito, al igual que en años anteriores; cierto es que las cantidades obtenidas siempre superan a las de la edición anterior.