El triunfo de Chelsy Davy tras dejar al príncipe Harry: boda secreta, hijos y una vida de lujo en África

Aunque ahora parezca algo muy lejano por los grandes cambios que han acontecido en la vida de los Sussex, hubo un día que el príncipe Harry vivió una vida muy parecida a la que sigue teniendo su hermano el príncipe Guillermo. Una vida cerca de su familia, del palacio y sobre todo de su novia, Chelsy Davy, que para muchos será ya una auténtica desconocida si lo comparamos con el gran protagonismo que tiene en la actualidad su esposa y madre de sus hijos, Meghan Markle.

Los caminos de ambos se cruzaron en 2004 en Ciudad del Cabo, donde Harry pasó un año sabático antes de iniciar su formación militar. En ese contexto relajado, alejado del exhaustivo protocolo británico, comenzaron a conocerse. El disfrutaba de un respiro de la presión mediática y ella estudiaba en Sudáfrica, inmersa en una vida completamente anónima. La relación se fue afianzando entre viajes, encuentros discretos y largos periodos a distancia.

Tanto fue así que, tras el regreso del príncipe a Reino Unido, Chelsy decidió mudarse a Leeds para estudiar Derecho y estar más cerca de él. Durante esos años, se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la prensa británica, aunque su romance nunca estuvo a salvo de la opinión pública, quien en muchas ocasiones no veían en ella una buena pareja para el príncipe.

La presión acabó pasando factura. Como el propio Harry dijo, las publicaciones influyeron directamente en su relación. Su ruptura llegó en 2011, pero el afecto y el respeto mutuo perduraron. Tanto así que Chelsy estuvo entre los invitados a la boda del príncipe con Meghan Markle en 2018. Cuando justo se cumplen 8 años del compromiso de Harry y Meghan, que fue sin duda una de las noticias más importantes de aquella época dentro de la familia real británica , ¿Qué fue de la vida de Chelsy Davy tras cerrar aquel capítulo?

La empresaria rehízo su vida junto a Sam Cutmore-Scott. En 2022, cinco meses después de la llegada de su primer hijo, Leo, la pareja se casó en secreto en isla Mauricio. Allí celebraron una boda íntima en la playa, un lugar cargado de significado personal para Chelsy. "Hice algo en mi lugar favorito", escribió junto a las fotografías del enlace, donde aparece con un vestido de lino blanco de aire boho que es a día de hoy una de las tendencias más usadas por las novias.

Mauricio forma parte de la vida de Chelsy desde la infancia. Tal y como explicó a The Evening Standard, la visita desde que tenía cuatro años y siempre la ha sentido como un pequeño paraíso. Entre sus recuerdos más preciados figura el día de su boda en el Paradis Beachcomber, y el nacimiento de su hija Chloe en 2024 terminó de completar una etapa vital que la empresaria describe como plena y tranquila.

Su conexión con la isla se profundizó durante la pandemia, cuando quedaron allí confinados mientras visitaban a sus padres. Aquella estancia inesperada les permitió conocer el país desde otra perspectiva. Desde entonces, confesó, están "en proceso de mudarnos aquí a tiempo parcial".

"Es una isla alegre, colorida y amigable, y la gente sonríe todo el tiempo. Y lo más importante para mí, hay un maravilloso sentido de comunidad. Los vecinos vienen a tomar algo al atardecer mientras los niños mayores enseñan a los pequeños a pescar cangrejos en la playa" explica sobre su lugar favorito en el mundo.

Mientras Sam, graduado en Oxford, trabaja como director en la empresa hotelera familiar Bijou Collection, Chelsy continúa desarrollando su carrera empresarial. Graduada en Económicas y Derecho, creó su firma de joyería Aya tras formarse en el Instituto Gemológico de América y lanzó también la agencia Aya África, especializada en viajes de lujo a medida por distintos países del continente. Una vida paradisiaca apartada de la opinión pública, su sueño hecho realidad. Una vida que con los años también ha querido construir Harry mudándose a Los Ángeles, aunque sin tanto éxito.