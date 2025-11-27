Jennifer López, invitados estrella y 34 millones de euros: la boda de lujo que se corona como la mejor del año

Que las bodas en los últimos años se han convertido en fiestas y celebraciones por todo lo alto no es ninguna novedad. Sin embargo, las bodas en la India siempre han estado muy por encima de cualquiera que se conozca, y de nuevo, lo han vuelto a demostrar. El enlace entre Netra Mantena y Vamsi Gadiraju ha sido uno de los enlaces más espectaculares de los últimos tiempos. Durante varios días, Udaipur se convirtió en un plató de cine donde coincidieron estrellas de Bollywood, empresarios de éxito y hasta una invitada de lujo, Jennifer López, que no se perdió la fiesta.

Comenzando por los novios, Netra es hija de Rama Raju Mantena, un peso pesado de la industria farmacéutica gracias a Ingenus Pharmaceuticals, compañía que produce medicamentos genéricos en tres continentes. Ella, doctora en Farmacia, sigue firmemente el legado familiar. Vamsi, por su parte, representa la nueva generación de emprendedores indoamericanos: fundó Superorder justo al salir de Columbia y, en tiempo récord, su plataforma ya ayuda a más de mil restaurantes en Estados Unidos. Su éxito le ha posicionado en la lista Forbes 30 Under 30.

Ambos formalizaron su relación en noviembre de 2024 con la tradicional ceremonia del hilo, un ritual espiritual que marca la entrada en una nueva etapa de la vida.

Rincones idílicos para una boda de ensueño

La fiesta arrancó con un sangeet que parecía un show de Bollywood: música, baile y artistas tan conocidos como Ranveer Singh o Kriti Sanon, entre otros. Todo ello en el espectacular Taj Lake Palace, un hotel flotante del siglo XVIII que parece sacado de un cuento.

Ese mismo enclave acogió el mehendi, donde la novia y sus familiares se llenan las manos de elaborados diseños de henna, y la ceremonia haldi, un baño simbólico de cúrcuma que deja a todos con un look amarillo intenso. El "sí, quiero" llegó en el Jagmandir Island Palace, otro palacio en medio del lago Pichola que es uno de los lugares favoritos de las parejas que buscan una boda de revista.

La recepción posterior se trasladó al lujoso Leela Palace, donde Jennifer López ofreció una actuación que no dejó a nadie indiferente. La artista, completamente adaptada al estilo de la boda, primero brilló con un bodi plateado y después, con un sari reinterpretado al estilo occidental. El medio 'Page Six' asegura que pagaron a la artista alrededor de 1,7 millones de euros.

Los medios especializados calculan que el coste total del enlace podría rondar los 34 millones de euros según 'Khush Wedding', teniendo en cuenta actuaciones, logística de invitados, hospedaje y transporte en barcos y aviones. Una cifra que no sorprende si se considera que el padre de la novia es potencialmente multimillonario y que la empresa de Vamsi está valorada entre 15 y 21 millones de euros.