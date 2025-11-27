Telecinco expulsa a una concursante de 'La isla de las tentaciones' tras desatar el caos: "Es intolerable"

La novena edición de La Isla de las Tentaciones ha sido testigo de un suceso sin precedentes: la expulsión disciplinaria y fulminante de Mayeli, concursante que entró al programa con su novio, Álvaro. La decisión, comunicada por Sandra Barneda, se tomó tras una serie de actos que violaron las normas fundamentales del reality, marcando un antes y un después en la historia del formato de Mediaset.

El incidente que desencadenó la sanción se produjo en dos fases cargadas de tensión. El primer detonante ocurrió en Villa Playa, la casa de las chicas, cuando Mayeli, en medio de una acalorada discusión con Aitor, uno de los solteros, perdió el control y le lanzó agua de un vaso encima. Este gesto fue calificado por la organización como un acto de agresión, y la concursante, visiblemente arrepentida después, admitió haber actuado desde la "ira y la impulsividad".

Sin embargo, la expulsión se hizo inevitable con la segunda y más grave infracción: la violación del perímetro que separa a las dos villas. Mayeli protagonizó una huida desesperada de la casa para irrumpir a gritos en Villa Montaña, el espacio reservado para los chicos. Su objetivo era confrontar a su novio, Álvaro, quien se encontraba conversando con Érika, la tentadora con la que había sido infiel antes de entrar al programa.

La irrupción de Mayeli desató el caos. La joven, fuera de sí, increpó a Álvaro con frases como: "¡Te has quedado sin puta novia, imbécil! ¡Te voy a poner los cuernos en tu puta cara, idiota!", dejando a su pareja completamente destrozado y llorando en el suelo. También lanzó insultos a Érika, quien tuvo que ser contenida por sus compañeros.

La gravedad de saltarse las normas de convivencia de esta manera, sumada al acto violento previo, forzó la intervención inmediata de la dirección.

Sandra Barneda se reunió con Mayeli para comunicarle la decisión del programa "Traspasaste de manera intolerable las normas y estás expulsada". Mayeli se convirtió así en la primera participante del reality en ser expulsada disciplinariamente por un acto de estas características, rememorando en intensidad a momentos históricos de la televisión como la expulsión de Indhira en 'Gran Hermano'. Antes de marcharse, Mayeli confirmó que la relación con Álvaro estaba rota, asumiendo las consecuencias de su impulsividad.

El programa tuvo que convocar de forma extraordinaria una "Hoguera de las Consecuencias" para abordar el dramático desenlace de la pareja y la dinámica del reality en las villas. La noticia ha provocado un gran revuelo, y la audiencia ha aplaudido la decisión del programa de ser estricto ante cualquier manifestación de violencia o incumplimiento grave de sus bases.