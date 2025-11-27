Teresa Rivera suelta la bomba: la infidelidad de Isabel Pantoja y el divorcio que no llegó a tiempo

La aparición de Teresa Rivera en el programa El tiempo justo de Telecinco este miércoles fue un auténtico torrente de revelaciones familiares y un nuevo, y muy duro, ataque contra Isabel Pantoja. La hermana del torero Francisco Rivera, "Paquirri", regresaba a un plató de televisión tras un largo periodo de silencio, motivada por la reciente entrevista de su sobrino Kiko Rivera y la guerra abierta que este mantiene con su madre. Teresa Rivera no dudó en repasar su nula y tensa relación con la tonadillera, dejando claro que los problemas se iniciaron prácticamente desde que Pantoja se casó con su hermano.

La tía de Kiko Rivera describió a Isabel Pantoja como una persona "dominante" que, tras la boda con Paquirri, comenzó a "poner orden" en la casa y a sentirse incómoda con la presencia de la familia de su marido. Teresa asegura que Pantoja llegó al punto de pedir que no fueran más a la casa familiar, y cree firmemente que "le molestaba yo" porque ella era la que se atrevía a decirle a su hermano "sus verdades", percibiéndola la cantante como una amenaza a su autoridad.

Pero el momento más impactante de la entrevista llegó cuando Teresa Rivera desveló que, poco antes de la boda de Paquirri con Isabel Pantoja, ella llegó a descubrir que la tonadillera estaría siendo desleal a su hermano. Teresa confesó que, en aquel momento, se "acobardó" y decidió guardar silencio, lamentando ahora haberlo hecho. Asimismo, confirmó una de las sospechas que siempre ha sobrevolado el matrimonio: la sombra de un divorcio.

La hermana del torero aseguró que Paquirri ya no se llevaba bien con Isabel y que los abogados estaban preparando los papeles de separación antes de la trágica cogida que acabó con su vida. "No le dio tiempo a firmar los papeles del divorcio. Sabía que se quería separar, no había nada más que hablar, eso es lo que hay. El karma existe", sentenció de manera contundente.

Teresa también se centró en la parte más dolorosa del conflicto, el legado de Paquirri. No pudo ocultar su dolor por el hecho de que ninguno de sus hijos, ni Francisco y Cayetano, hayan podido tener acceso a los objetos personales y al valioso patrimonio que dejó su hermano. "¿A sus hijos no les ha quedado nada de su padre? ¿Dónde están? No es triste, con todo lo que dejó", se preguntó, visiblemente emocionada. La herida se ha reabierto al ver a miembros de la familia Pantoja, como Agustín Pantoja, lucir algunas de las piezas de Paquirri. "Fue muy duro ver a Agustín con el reloj de mi hermano, con su cuerpo casi presente. Mi hermano no se llevaba bien con él, eso le correspondía a uno de sus hijos", recriminó ante las cámaras.

Finalmente, quiso tender la mano a Kiko Rivera, asegurando que ella no le culpa de nada en la disputa familiar y que sus puertas siempre estarán abiertas para él. La entrevista completa se cerró como un nuevo y demoledor capítulo en la guerra que lleva décadas enfrentando a los Rivera y a Isabel Pantoja.