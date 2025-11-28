La Justicia castiga el "maltrato mediático" a Rocío Flores: cárcel para Cornejo y Madrid

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, antiguos responsables de la productora La Fábrica de la Tele, han sido condenados a dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros, además de dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, por difundir una sentencia de cuando Rocío Flores era menor de edad.

El tribunal considera, según adelanta El Mundo, que son "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos por difundir una sentencia de cuando la joven era menor en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que se contaron informaciones extraídas de un expediente judicial confidencial. El texto considera que "es innegable que su difusión y divulgación supone un atentado a la esfera íntima, personal y familiar de la menor, en la actualidad, mayor de edad".

Una sentencia que será recurrida y que condena a dos personas que van de defensores de las mujeres maltratadas valiéndose de la plataforma de la televisión y que llevaron a cabo otro tipo de maltrato, el mediático, contra una de esas mujeres a las que tanto dicen defender, Rocío Flores

Isabel Pantoja ha salido de su encierro particular, y ha acudido a los juzgados de Pozuelo de Alarcón para ratificar la demanda contra Mediaset y algunos periodistas por difundir datos médicos. A su llegada a los juzgados, no quiso dar ningún tipo de declaraciones y ha estado acompañada de su hermano Agustín. Isabel ha reclamado más de cinco millones de euros.