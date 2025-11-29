Crece la preocupación por el marido de Lydia Lozano tras su vuelta al hospital

Lydia Lozano atraviesa uno de los momentos personales más complicados debido al delicado estado de salud de su marido, Charly. La situación médica del esposo de la periodista, que lo mantiene ingresado en el hospital, fue el motivo de la ausencia de esta en el programa De viernes, donde trabaja como colaboradora desde su regreso a Mediaset.

El calvario de Charly comenzó tras someterse a una operación de espalda. Aunque inicialmente recibió el alta hospitalaria, su recuperación se vio rápidamente truncada. Pocos días después, tuvo que ser reingresado de urgencia a causa de una infección bacteriana sumamente agresiva. Esta bacteria no solo afectó la zona operada, sino que rápidamente se propagó, alcanzando órganos vitales. Según las informaciones más cercanas a la pareja, el microorganismo llegó a afectar al corazón, provocando daños tan serios que se describió que la bacteria "se comió una válvula", lo que obligó a realizar una intervención quirúrgica de emergencia para intentar contener la infección.

Actualmente, el principal foco médico sigue siendo la erradicación de esta bacteria. Lydia Lozano ha confirmado que la lucha continúa y que, aunque ha habido altibajos y momentos de gran desesperación, mantienen la esperanza. El tratamiento requiere un ciclo intensivo y prolongado de antibióticos intravenosos, lo que implica que Charly deberá permanecer ingresado en el hospital durante varias semanas más para asegurar la completa remisión de la infección y la estabilización de su estado.

Este largo y duro proceso ha llevado a Lydia a centrar todas sus energías en el cuidado y acompañamiento de su marido, asumiendo el rol de pilar emocional.

Emotivo mensaje desde Telecinco

La ausencia de Lydia Lozano en el plató de ¡De viernes! este pasado viernes, 28 de noviembre, fue explicada por sus compañeros de programa. Los presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona, transmitieron el apoyo incondicional de todo el equipo, comprendiendo y justificando la prioridad de la colaboradora.

Lydia Lozano se ausenta hoy por causas de fuerza mayor. Le mandamos ánimo y esperamos verla muy pronto 💜 🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/Ka1TiMRklc — Telecinco (@telecincoes) November 28, 2025

En un momento de la noche, Santi Acosta se dirigió a la audiencia para explicar la falta de Lydia, indicando que se debía a "motivos de fuerza mayor". Ambos presentadores le enviaron un afectuoso y rotundo mensaje de ánimo: "Nuestra compañera no ha podido venir a ¡De viernes! por motivos de fuerza mayor. La necesitan en otra parte y le mandamos un beso enorme desde aquí". El mensaje concluyó con un cálido aplauso por parte del público y del resto de colaboradores, deseando una pronta recuperación para Charly y mucha fuerza a Lydia.

La periodista, visiblemente afectada por la situación, aunque tratando de mantenerse entera, ha expresado que este es un trance muy difícil, pero que está comprometida a ser la "fuerza" que su marido necesita en estos momentos tan complicados.