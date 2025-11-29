Emotivo homenaje a Curro Romero en Camas rodeado de figuras del toreo

Día especial y emotivo para Curro Romero. El torero ha acudido junto a su mujer, Carmen Tello, a la localidad sevillana de Camas donde ha tenido lugar un acto institucional en su honor: la inauguración de un busto en la calle Santa María de Gracia, a las puertas de la emblemática Peña Taurina Curro Romero.

Un homenaje al que han acudido muchos rostros conocidos del mundo de la tauromaquia, como Pablo Aguado, Diego Urdiales, Juan Ortega, David de Miranda, Tomás Campuzano, Pepín Liria, Rafael Torres, Esaú Fernández o Alfonso Oliva Soto, entre otros, y que ha contado también con la presencia de muchos habitantes de la localidad que no han dejado pasar la oportunidad de brindar su cariño al diestro, que ha tenido un año complicado en términos de salud. El pasado mes de mayo tuvo que ser ingresado por una infección en las vías urinarias que le afectó al riñón y que le provocó una bajada de tensión y fiebre. Poco después, tuvo que ingresar de nuevo por una crisis respiratoria tras desarrollar una neumonía tras dar positivo en coronavirus. Por fin, tras estos meses, Curro ha podido recibir su merecido homenaje.

Curro Romero y los toreros que han acudido a su homenaje en Camas

Allí, un Curro visiblemente emocionado se ha dejado ver ante los presentes, prestando atención a los cariñosos discursos que se han ofrecido en su honor y, sobre todo, al busto que ahora perpetúa en el paisaje urbano el vínculo profundo entre el torero y su ciudad natal.

Por su parte, Carmen ha asegurado ante las cámaras que ha sido un acto "súper emotivo" en el que "Curro se ha emocionado", por las palabras que le han dedicado y por "todos los toreros que han venido a arroparlo y el pueblo de Camas". El próximo lunes el torero cumplirá 92 años y Tello ha reconocido que es una "suerte" poder "celebrar su homenaje aquí".

La de este sábado no ha sido la única aparición pública de Curro Romero en los últimos meses. Estuvo presente en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, y en el funeral de Rafael de Paula, en Jerez de la Frontera.

A punto de cumplir 92 años, Curro Romero sigue recibiendo homenajes. Después de recibir la Medalla de Andalucía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, e Hijo Predilecto de la provincia de Sevilla, ha sido reconocido en su localidad natal.