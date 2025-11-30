De la nieta de Carolina Herrera a dos ahijadas del rey Juan Carlos: así ha sido el exclusivo 'Le Bal' 2025

Se ha celebrado en el hotel Shangri-La de París uno de los eventos más exclusivos del mundo y que ya es toda una institución internacional: 'Le Bal' (baile de debutantes) que triunfa año a año gracias a su creadora, Ophélie Renouard.

Aunque se trata de un evento que proviene de una tradición británica, cuando las jóvenes de familias aristócratas se presentaban ante la reina al cumplir la mayoría de edad, se creó en Francia en 1957 y se celebró hasta 1973. Fue entonces cuando Renouard creó Le Bal en 1992, con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones benéficas y obras de caridad.

En esta edición de 2025 han participado 19 jóvenes, de entre 17 y 22 años, que serán las "futuras protagonistas de la crónica social" y que forman parte de las familias más influyentes del mundo y donde acuden vestidas de alta costura.

Gabrielle Jensens y Eulalia de Orleans.Borbón

Entre ellas se encontraban varias aristócratas, entre ellas dos ahijadas del rey Juan Carlos como Almudena Dailly de Orleans, nieta de Beatriz de Orleans, que ha debutado vestida de Dior con su hermano Diego como 'cavalier' acompañante o Eulalia de Orleans-Borbón, hija de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, y que además de influencer, estudia Economía y Finanzas en la universidad escocesa de St. Andrews.

Otras de las aristócratas han sido Lady Araminta Spencer-Churchill, hija de Charles James, duque de Marlborough, (descendiente del duque para quién se creó la popular canción de 'Mambrú se fue a la guerra') quien ha debutado vestida de Armani Privé del brazo del barón Nicholas von Perfall; la princesa Eugenia de Hohenzollern, vestida de Édouard Vermeulen ha estado acompañada del conde Ascanio di Carpegna Brivio o Gabrielle Janssens de Balkany, que reside en España y es nieta de Robert de Balkany y de la princesa María Gabriela de Saboya, ha vestido de Luisa Beccaria y su cavalier ha sido su hermano, Thomas.

Carolina Lansing, nieta de Carolina Herrera, ha debutado con un vestido creado en exclusiva por Wes Gordon para ella, y con su hermano, Marcus, de acompañante; Alice Chang, hija del fundador de la marca de coches BYD, que ha lucido un look de Vera Wang y ha estado acompañada del barón Heinrich von Frankenstein o Brownyn Golden Vance, hija de los actores Angela Bassett y Courtney B. Vance ha estado acompañada de su mellizo, Slater.

Otras participantes han sido Alexandra Moxey, hija del fundador del sello discográfico Ultra Records; Isabelle von Prefall, perteneciente a la nobleza de Baviera; Eliza Lindroth perteneciente a la familia propietaria del viñedo francés Château Giscours; Ruby Kemper, nieta del antiguo propietario de MGM Studios, Sarah Bae hija del banquero de inversiones Joseph Bae y de la editora de Elle, Janice Lee; Eirini Zarifi perteneciente a una de las sagas navieras más antiguas de Grecia; Jillian Chan, hija del director chino-tailandés Peter Chan y de la actriz y productora Sandra Ng, Isabelle de Orleans, hija menor de los duques de Chartres, Reagan Sacks, hija de David Sacks, presidente del Consejo Presidencial de Asesores para la Ciencia y Tecnología de Donald Trump; Ella Wadia, tataranieta de Muhammad Ali Jinnah, fundador de Pakistán.

El miércoles, podremos ver todas las imágenes de esta exclusiva velada en la revista ¡Hola!