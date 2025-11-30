La Infanta Elena y una larga lista de famosos se vuelcan con el mercadillo de la Fundación Aladina

Paco Arango ha organizado una nueva edición del mercadillo navideño de la Fundación Aladina, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2005 con el objetivo de apoyar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias, ofreciendo ayuda emocional, psicológica y material durante todo el proceso de la enfermedad, y que es todo un referente en España.

La Infanta Elena, muy ligada a esta Fundación en la que ha estado presente en las inauguraciones de reformas en espacios, nuevos hospitales o la Casa Aladina, no ha querido perderse una nueva edición de este mercadillo ya que es gran amiga de Paco Arango, con quién ha departido cariñosamente. Además, no sabemos si la infanta Elena ha aprovechado la ocasión para felicitar a Arango, ya que ha anunciado que se va a casar la próxima primavera con su pareja, Begoña Aguilera.

La Infanta ha aprovechado para saludar a empleados y voluntarios que se encontraban en el mercadillo, donde se ha tomado fotos para el recuerdo y se ha interesado por los productos que estaban a la venta.

La hermana mayor de Felipe VI, está muy comprometida con las causas sociales y es habitual verla apoyando proyectos de integración laboral para personas con capacidades diversas. Hace poco estuvo presente en la entrega de premios de la Fundación Kike Osborne, o también con otra de las citas benéficas más emblemáticas de Madrid, el Rastrillo de Nuevo Futuro, que recauda fondos para hogares de protección y emancipación de menores en situación de vulnerabilidad.

Por este mercadillo, llamado Xmas Weekend, han pasado otros rostros conocidos durante el fin de semana como Mar Flores, Feliciano López acompañado de su mujer Sandra Gago, Santiago Segura, los ex políticos Albert Rivera y Begoña Villacís, Carlos Latre, Lulú Figueroa, Paloma Segrelles, Marta Robles, o el empresario Gigi Sarasola con su pareja, Sara Zaldívar.