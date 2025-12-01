Gabriela Guillén vuelve a pecar de ingenua con Bertín Osborne

Gabriela Guillén estuvo en ¡De Viernes! denunciando que Bertín Osborne se desentiende de su hijo en común, ya que solo le ha visto tres veces, una de ellas para hacer el reportaje de ¡Hola! que tanto dio que hablar. Gabriela explicó que, pese a llegar a un entendimiento verbal, por el momento no se ha cumplido nada de lo acordado: "El hecho de que no se haya firmado el contrato es meramente por falta de comunicación e interés (...) No se ha preocupado en ningún momento por el niño. Yo no tengo que pedir nada, él tiene que darlo".

La paraguaya advirtió con firmeza que si Osborne no cumple con lo estipulado, se vería obligada a interponer una demanda formal. El detonante de su malestar llegó por culpa de una foto que Bertín se hace con todos sus hijos en Madrid en un acto de la Fundación Kike Osborne. "¿No puede venir ni un minuto cuando estás con el resto de tus hijos unidos? Estoy cansada. Es el derecho que tiene mi hijo. No le he pedido que cambie pañales, que le lleve al colegio, pero simplemente un: '¿Oye, estás bien? ¿Necesitas algo?' Simplemente una llamada como persona normal es lo que yo esperaría".

El problema está en que Gabriela y Guillén nunca llegaron a firmar un acuerdo económico legal por el que el presentador tuviera que pagar una manutención, sino que se hizo todo de palabra. Ella nunca recurrió a la vía legal porque no lo consideró necesario, ya que habían acordado una determinada cantidad. "El problema de este contrato es que habían llegado a una mensualidad pero había un punto de discordia en el que no se ponían de acuerdo", reveló este lunes Beatriz Cortázar en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico.

Gabriela insiste en que a día de hoy Bertín no ha pagado nada. "¿Podríamos decir que Gabriela ha vuelto a pecar de ingenua?", se preguntó Isabel González. Lo que está claro es que "la palabra no vale nada más que si está escrita en un juzgado", tal y como recordó Federico Jiménez Losantos: "Debe estar comprobado por las partes y con una resolución judicial inequívoca pagando cada vez lo que sea".

¿Se ha ido Isabel Pantoja a la República Dominicana?

El diario La Razón vuelve a insistir en que la tonadillera lleva varias semanas instalada en República Dominicana, en las llamadas Antillas Mayores, concretamente en Cap Cana, una urbanización del este del país conocida por sus playas, su seguridad y sus complejos residenciales de alto nivel.

Agustín Pantoja y la artista se habrían asentado en un apartamento amplio y moderno, situado en una de las zonas residenciales más tranquilas del complejo con aislamiento mediático, seguridad 24 horas y una ubicación estratégica cerca del aeropuerto de Punta Cana, desde donde es posible volar a Madrid sin escalas.

Lo cierto es que el pasado jueves estaba en Madrid, ya que acudió a los juzgados de Pozuelo de Alarcón para ratificar la demanda contra Mediaset y algunos periodistas por difundir datos médicos.