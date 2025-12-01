Nuria Bermúdez reaparece para defenderse de los ataques de Dani Güiza: "Ha cruzado unos límites"

Nuria Bermúdez ha vuelto a la actualidad tras años alejada del foco mediático para dar la cara por Cristian después de que su expareja, Dani Güiza, padre del joven, le acusara de querer aprovecharse de él económicamente. "A mi hijo siempre le hemos pagado todo, le he pagado dos carreras, pero llegó un día y me dijo que no quería seguir estudiando, que se quería dedicar a la tele. Ahí le dije que después de todo el sacrificio que había hecho por él no iba a tirarlo todo por la borda. Quiere dinero y hacerse famoso, él quería entrar en La isla de las tentaciones o ser un gran hermano. He sufrido mucho por él, no quiero saber nada más de él porque sé que está muy metido en este mundo", declaró a principios de noviembre sobre su hijo en común con Rocío Aranda.

No solo eso. El exfutbolista profesional también atacó a Nuria, acusándola de mover "todo su círculo para hundir mi imagen" y animar a Cristian a hacerse famoso en televisión. "Es lo que lleva haciendo 18 años. Mi mujer y yo no podemos consentir ya más este acoso y derribo. Me dijo que me iba a hundir la imagen y lo ha hecho y para ello está utilizando a mi hijo Cristian. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Nuria era conocida por acostarse con futbolistas, no ha sido mi representante en ningún momento", dijo entonces.

La exmodelo convivió con Cristian entre 2006 y 2008, cuando mantuvo una relación con Güiza, y a pesar de no ser su madre biológica, su relación sigue siendo buena. "Eso forma parte de un plan macabro y va para largo, Dani ha hecho declaraciones en medios públicos durante muchos años y yo he estado callada, ha cruzado unos límites que no estoy dispuesta a tolerar, si quiere caldo, yo tengo una olla. Si tengo que sacar las pruebas que tengo las voy a sacar, si él sigue yo no me voy a quedar callada. Que no se confunda, que a las buenas me conoce, pero a las malas no me ha conocido jamás", dijo al programa Fiesta.

Nuria, que saltó a la fama por sus supuestos encuentros con estrellas del Real Madrid, dejó la televisión y se centró en su trabajo de agente FIFA. Sin embargo, los ataques de su ex han terminado con su paciencia y decidió dar unas declaraciones al programa Fiesta: "Yo jamás he hablado mal a mi hijo sobre su padre, pero él ya no tiene tres años y está viendo cómo su padre habla públicamente de su madre, eso al final demuestra el tipo de sentimientos que tiene hacia sus hijos", aseguró sobre Dani, su hijo en común.

Dani Güiza y Nuria Bermúdez se conocieron cuando el futbolista jugaba en el Getafe. En 2007 tuvieron a Dani, que está a punto de cumplir 18 años, y un año después, él fichó por el Mallorca. Nuria se convirtió en la primera mujer en cerrar un contrato en la liga turca y hacer de Güiza el primer fichaje español en la historia del Fenerbahçe.

Todo parecía ir viento en popa y Güiza aseguró que si España ganaba la Eurocopa, se casaría con su novia. La Selección se llevó el título, pero no hubo boda y su ruptura llegó de forma inesperada a finales de 2008. Se mudaron a Turquía, donde Nuria vivió un "infierno". Allí perdió a su segundo hijo y su suegra la acusó de haber abortado voluntariamente. "Dani Güiza es el hombre que más he querido y a la vez el que más daño me ha hecho", confesó entonces.