Lydia Lozano llora en plena calle mientras aumenta la preocupación por su marido

La situación de salud de Charly, el marido de la periodista Lydia Lozano, continúa generando preocupación entre los seguidores de la pareja. Charly, arquitecto discreto y ajeno a los focos mediáticos, lleva varias semanas ingresado en el hospital tras una serie de complicaciones médicas que se iniciaron con una delicada operación de espalda. Aunque la intervención de espalda se realizó con éxito, el proceso postoperatorio se ha visto empañado por la aparición de una grave infección bacteriana, lo que ha puesto en peligro su vida y ha alargado su estancia hospitalaria hasta casi dos meses.

La bacteria, al parecer, ha afectado gravemente a varios órganos, siendo la más preocupante la complicación que obligó a operar a Charly del corazón, ya que la infección se había "comido una válvula", según detalló la propia Lydia. Este nuevo frente ha sumido a Lydia Lozano en un estado de gran tristeza y agotamiento, algo que no ha podido ocultar en sus recientes apariciones públicas. En varias ocasiones, la periodista se ha derrumbado, reconociendo a Europa Press que la situación es "superdura" y un "momento muy delicado".

Recientemente, Lydia se vio obligada a ausentarse de su puesto de trabajo en televisión, alegando motivos de fuerza mayor, lo que hizo aumentar la inquietud sobre el estado de Charly. A pesar del dolor y la incertidumbre, la colaboradora ha elogiado la fortaleza de su marido, al que describe como un "jabato" por la entereza con la que afronta el calvario de las sucesivas operaciones e infecciones. En declaraciones a Europa Press, Lydia ha expresado su profunda admiración por él: "Él lo lleva bastante bien. Es un jabato. Yo estoy... vamos, que le pediría un autógrafo. Te lo juro. Soy "superfan". Porque yo no sé, tanta operación, si yo lo llevaría bien. Le admiro mucho".

La periodista ha detallado el duro proceso al que se enfrenta su marido, que requiere "muchos antibióticos, mucho para el dolor, mucho todo", y ha reconocido sentirse completamente desbordada, incluso contrayendo la gripe en medio de tantas visitas hospitalarias: "Encima yo estoy con gripe. Sí voy, voy con mascarilla... pero es muy duro". La colaboradora también ha querido agradecer el trato del personal sanitario, que la hace sentir como parte del lugar: "Yo me siento una ocupa ya del hospital. Tanto que los detesto, pues me siento una ocupa porque llevamos casi dos meses. Y es muy duro, muy duro".

Lydia ha reconocido que sufre altibajos y se derrumba cuando le preguntan por Charly a las puertas del hospital, confesando a la agencia que "no he llorado más en toda mi vida". No obstante, Charly, según la periodista, es "muy buen enfermo", que intenta preocuparse por ella para que no esté todo el día en el hospital, mientras que Lydia intenta hacer de todo por él, incluso "afeitándole" y cortándole las "uñas de los pies" para ayudarlo en su recuperación.