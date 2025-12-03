Mar Flores en esRadio: "No se puede permitir este machismo ni este feminismo encubierto"

Mar Flores ha visitado el programa Crónica Rosa de Es la Mañana de esRadio, para hablar sobre su libro 'Mar en calma', que ya va por su segunda edición. La actriz y empresaria se refirió con sinceridad al impacto que la publicación ha tenido en su vida y en la percepción pública de su historia.

Isabel González abrió la conversación destacando el cambio en la vida de Mar tras años de silencio. "Hiciste una promoción muy intensa, estuviste en varios programas, te desnudaste de cara al público". Mar Flores respondió explicando la intención detrás del libro: "El libro no estaba escrito para tener ese tipo de repercusión mediática... Creo que sí ha pasado, no en el momento inmediato en el que presenté el libro, que fue el 9 de septiembre, pero sí en el transcurso del tiempo, como todas las cosas con el tiempo y la perspectiva da tiempo a pensar y a mejorar".

Mar también ha comentado la reacción de los hombres mencionados en la novela: "Cuando escribes un libro contando las cosas desde tu versión, entiendo que haya personas que se puedan molestar porque no les gusta el papel que han ocupado en tus vidas, pero cuando lo cuentas desde el perdón, desde el no rencor y desde el agradecimiento, no entiendo que pueda molestar".

Mar Flores conversando con Isabel González

"Volvería a escribir el libro para provocar una reflexión que sí o sí se ha hecho...", respondía Mar a la pregunta de Federico Jiménez Losantos. "A lo mejor apoyada por no solo el hecho de que yo alce la voz, sino por el hecho de que otras mujeres que no han sido tratadas con respeto por otros hombres o por la misma sociedad, han alzado la voz".

Sobre el machismo y la exposición mediática, Mar comentó:

"¿Por qué hay que callar a Mar Flores? ¿Por qué no hay que escucharla y decir que miente? Porque yo era guapa, alta, me moví en la sociedad española y estuve con novios famosos. No seamos cretinos, en la época en que vivimos no se puede permitir más este machismo ni este feminismo encubierto". "Lo único que no me ha gustado ver de todo esto es que en ciertos medios de comunicación se le sigue dando voz, o se le ha dado voz, a hombres y más credibilidad a hombres que a mi propia voz", criticaba Flores.

Mar también reflexionó sobre su vida personal y la educación de sus hijos:

"Afortunadamente, tenemos clarísimo que mis cuatro hijos pequeños no van a dedicarse a esto, es algo que hemos tenido muy claro precisamente porque en la familia hemos vivido el sufrimiento de la exposición pública...". También ha dedicado unas palabras a su hijo Carlo, pareja de Alejandra Rubio: "Durante un tiempo no quiso ser hijo de Mar Flores, pero ahora ya ni siquiera es hijo de Mar Flores, es Carlo Costanza, por sus propias circunstancias y la persona que ha elegido para compartir la vida, pues ahí le deseo mucha suerte y mucha garra, porque yo, desde luego, si vuelvo a nacer, no quiero ser conocida.".

Además, Mar compartió una anécdota sobre la protección de su nieto ante la prensa: "Bueno, yo creo que es algo que me puse muy fuerte en ese momento, a lo mejor sin la necesidad de hacerlo, porque Carlo, mi hijo, sí que tenía clarísimo que no iba a exponer al niño en ese momento, cosa que agradezco sinceramente porque le van a facilitar muchísimo la vida".

El cierre de la entrevista estuvo marcado por la valoración de la obra y la resiliencia de Mar por parte de Federico: "Este es un libro que yo creo que irá ganando, incluso para ella... Cuando lleve un año sin verlo y se asome, diga, oye, pues al final no estuvo mal". Un libro que deja testimonio de vida, superación y reflexión, buscando que cualquier mujer pueda sentirse identificada y encontrar herramientas para afrontar situaciones adversas: "El libro cuenta hechos de mi vida que le pueden pasar a cualquier mujer, con errores y aciertos, y cómo salir adelante".