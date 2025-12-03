¿Quién es Charly, el gran amor de Lydia Lozano del que no se separa en el hospital?

Lydia Lozano está pasando por un momento personal complicado debido al estado de salud de su marido Charly, que está pasando por un calvario tras someterse a una operación de espalda. Poco después de recibir el alta, y cuando parecía que todo iba bien, tuvo que ser ingresado de urgencia otra vez por culpa de una infección bacteriana sumamente agresiva. La bacteria no solo afectó a la zona operada, sino que se extendió rápidamente a otros órganos vitales, incluido el corazón.

Estos días hemos visto a la periodista en las inmediaciones del hospital, ya que no se separa de su marido, y aunque no tiene problema en atender a los medios de comunicación, no puede esconder su dolor y preocupación. El tratamiento requiere "muchos antibióticos, mucho para el dolor, mucho todo", y Lydia confiesa que se siente completamente desbordada. "Encima yo estoy con gripe. Sí voy, voy con mascarilla... pero es muy duro. Yo me siento una okupa ya del hospital. Tanto que los detesto porque llevamos casi dos meses. Y es muy duro, muy duro", declaró.

Lydia y Charly, cuyo nombre real es Carlos García-San Miguel, se conocieron cuando la periodista mantenía una relación con un amigo del que luego sería su marido. "Yo salía con un amigo suyo, pero la relación no estaba bien. Fuimos a cenar a casa de la familia de Charly y él abrió la puerta, con unos pantalones y unas zapatillas verdes. Me llamó al día siguiente para quedar... y hasta hoy", desveló en 2020 en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya.

Los novios se casaron el 22 de junio de 1990 y tal y como detalló Lydia, Charly llegó media hora tarde a la boda porque la noche anterior estuvo de fiesta. De profesión arquitecto, es un gran aficionado a los viajes, una pasión que comparten juntos y uno de los motivos por los que se enamoraron todavía más el uno del otro. La colaboradora de ¡De viernes! ha confesado en muchas ocasiones que no tuvieron hijos por decisión propia.

Charly no se ha separado de ella en ningún momento a pesar de su discreción e incluso llegó a pedirle que dejara la televisión después del escándalo por el 'caso de Ylenia Carrisi', que estuvo a punto de terminar con la carrera de la periodista. Aunque no es muy dado a aparecer ante los medios, en 2013 protagonizó indirectamente un momentazo televisivo cuando Lydia, concursante de Mira quién salta, le dedicó su salto a su marido al grito de "¡Por Charly!".

En 2015 celebraron sus bodas de plata en la terraza de un exótico y exclusivo restaurante de Madrid que ambientaron con uno de sus destinos favoritos: Bali.