Óscar Casas confirma que tiene el corazón "robadísimo" y habla de su pasado: "Yo no reniego"

Madrid se vistió de gala para recibir el estreno de Me has robado el corazón, la nueva comedia romántica protagonizada por Óscar Casas, que este miércoles convirtió el CUPRA City Garage de la calle Serrano en un hervidero de flashes, aplausos y complicidad familiar. El actor, uno de los rostros más populares y queridos sobre todo por el público joven, llegó acompañado por su familia y por su novia, Ana Mena, que prefirió mantenerse al margen del photocall para no restar protagonismo en una noche tan especial.

Casas, acostumbrado ya al cariño del público, habló con total naturalidad sobre su relación con la artista malagueña. Por supuesto, los medios preguntar por cómo está su corazón, haciendo alusión a la película, y él fue directo: su corazón está "robadísimo". Entre risas, confesó además que hay muchas cosas de su personaje, Erik, que no comparte, ya que entre otras cosas miente a su chica y atraca un banco. Sin embargo, sí ha reconocido que comparten detalles románicos como el haberse tatuado una inicial por un nuevo amor: "Yo no me borro, yo no reniego de mi pasado" ha bromeado, dejando en el aire por quién se hizo ese tatuaje.

Aunque, evitó posar ante la prensa, Ana Mena se dejó ver muy cercana a los padres y hermanos de Óscar, con quienes mantiene una excelente relación. Una complicidad que también confirmó Sheila Casas, encantada con la nueva incorporación a la familia, a quien conoció hace "muy poquito": "Es una niña encantadora, muy dulce", aseguró, antes de admitir que la cantante "le ha robado el corazón y yo creo que está muy bien robado".

La hermana del actor, que vive una etapa de "tranquilidad" tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, compartió además un deseo personal para el próximo año: "¿Sabes lo más importante? Que tienes que robarte el corazón tú mismo. Cuando tú te quieres es cuando viene la gente, porque cuando tú te quieres puedes querer a los demás. Quiero quererme a mí misma y es lo que pido".

En cuanto al resto del clan Casas, el único que faltó fue Mario, ausente por motivos profesionales, aunque tal y como aclaró Sheila, la buena relación entre los dos actores sigue intacta: "En absoluto, al revés, hay mucha enseñanza por parte de Mario hacia Oscar, consejos, entonces todo lo contrario. Admiración del uno al otro".

A pesar de los focos, Óscar, tan cercano con la prensa como siempre, no ocultó su emoción ante la reacción de los suyos al ver la película: "Está ahora mi familia justo viéndola en el cine y con ganas de saber lo que opinan... Lo que pretende es hacerte sonreír y anhelar la vida y querer disfrutar más...", explicó visiblemente ilusionado.

Me has robado el corazón, llega a los cines este viernes 5 de diciembre. Mientras tanto, los seguidores de la pareja de Oscar Casas y Ana Mena cuentan los días para verles compartir pantalla en Ídolos, el proyecto en el que surgió su historia de amor y que promete ser uno de los estrenos más esperados de 2026.