Valeria Vegas desvela en su nuevo libro todos los secretos de nuestras flamencas

Valeria Vegas no podía estar más feliz después de haber presentado su último libro bajo el título "Tan Flamencas", en el que cuenta la vida de nuestras estrellas del flamenco. No solo se centra en las de primera fila, sino que también rescata a quienes se buscaron un hueco en ese mundo tan difícil y son dignas de no caer en el olvido.

La periodista estuvo acompañada por Diana Navarro y Paco Clavel; los tres estuvieron brillantes. A lo largo de la intervención, La Navarro se arrancó por Marifé de Triana, dejando a los allí presentes, como se suele decir, con la boca abierta. Paquito, como era de esperar, hizo alarde de su sentido del humor, dejando muy clara la buena relación que tuvo con muchas de ellas. La autora no pudo estar más brillante, sobre todo, por lo bien que lo pasamos durante el tiempo que duró el acto.

"La idea de escribir este libro surgió cuando de repente me vino a la cabeza que nunca había hecho un libro sobre estas joyas, reivindicándolas, y quería recopilar la vida de todas ellas. Tengo que reconocer que elegir a una de ellas como mi preferida me resulta muy difícil, porque me gustan muchas. María Jiménez es volcánica; Dolores Vargas, una locura; Lola Flores, el mito que no cesa; y Marifé de Triana, la más teatral por sus dotes de interpretación. Así las describió.

Valeria es una persona que no para entre escribir, la televisión y multitud de cosas más, y según me contó, tuvo que hacer malabares para sacar tiempo y poder terminar el libro. "Primero me volqué con el documental de Sara Montiel y tuve que parar 4 meses. En ese tiempo me llamaron de MasterChef, y eso también me supuso un retraso. Tengo que decir que en la editorial lo entendieron y se han portado muy bien conmigo. Cierto es que este libro es el sexto en 10 años; no soy muy prolífica, reconozco que es por falta de tiempo. Es mi último trabajo y ojalá que tenga buena acogida, porque para mí es muy especial. Hay mucha gente joven interesada en las folclóricas, más de lo que nos creemos. Hay que recordar a Las Grecas, que fueron muy adelantadas a su tiempo. Tengo que reconocer que la presentación fue mágica, porque había mucha verdad y muchos amigos como los de la 'Crónica Rosa' de Federico. Me hizo mucha ilusión ver a Perla Cristal, que quiso ir a pesar de tener 93 años; fue con su hija, Bibiana, Rosa Benito, Boris Izaguirre y Eduardo Navarrete. Fue una mezcla entre 'Tómbola' y 'Cantares'. Dio la casualidad de que Encarnita Polo falleció cuando el libro ya estaba en la imprenta. Y vivas están Carmen Flores y Perlita de Huelva. Nombró a 27, y 21 han fallecido. Quedan Isabel Pantoja, María del Monte, Martirio y Remedios Amaya". Contó.

El tema del folclore le viene desde niña. "Recuerdo a mi padre, que murió joven, a quien le gustaba Niña Pastori. Soy un caso raro, porque con 12 o 13 años, lo que más me podía gustar era 'Tatuaje' de Concha Piquer. La copla me vuelve loca, porque el drama me gusta una barbaridad. Hay coplas que son como una telenovela: mujeres abandonadas, engañadas, maltratadas. Hemos tenido grandes artistas que siempre perdurarán, como Sara, con esa belleza que estaba a la altura de Liz Taylor o Marilyn Monroe. Diana Navarro, sin lugar a dudas, es muy grande. Es la nueva "Folclórica", además, siempre reivindica a las anteriores, como a la Piquer o Marifé, y eso dice mucho de ella. Y de Paquito, hay que recordar que en los 80 fue un gran defensor de ellas y las reivindicó muchísimo, y eso no se puede olvidar".

Valeria está atravesando un buen momento televisivo. "Estoy en un momento sano y espero que el 2026 sea igual de bueno que el que termina. Me ha encantado haber estado en MasterChef, y tengo que decir que el triunfo de Mariló Montero es totalmente merecido, porque no paró de trabajar; siempre estaba estudiando y tomando notas. Ha sido una compañera magnífica. Miguel Torres también hubiera sido un gran merecedor en caso de haber ganado. Todavía me faltan muchas cosas por hacer, afortunadamente, como volar en globo, que no lo voy a hacer porque tengo vértigo (risas). La Navidad en familia, aunque me gusta, siento melancolía por no estar mi padre. Y al 2026 le pido salud. Tengo que pensar en otro personaje para mi próxima docuserie".