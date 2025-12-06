La discreta vida de Paco León: su hija Manuela y su actual felicidad junto a un hombre

Paco León es uno de los actores actuales más prolíficos, faceta a la que añade la de director y productor. Parece dotado con una varita mágica, pues lleva una carrera bastante notable, tanto hace tiempo en televisión, en programas de gran audiencia como en los últimos años en el cine. Su vida íntima ha transcurrido compartiendo el amor con una mujer y, en los últimos años, con un novio. No es una sorpresa para quien lo conoce. No tuvo inconveniente hace tiempo en manifestarse bisexual.
Tiene mérito la trayectoria profesional de Francisco León Barrios, pues nació en un hogar modestísimo en el barrio de las 3000 viviendas de Sevilla, hace cincuenta años. Se crió en otro barrio también de condición obrera, humilde, el Parque Alcosa. Su padre, tabernero, su madre, ama de casa, la ya conocida Carmina Barrios, por haberla incluido Paco en un par de películas, de gracia espontánea.
Sin una formación académica clásica, Paco León inició su carrera artística en 1999. Anecdótico es que, con siete años, presenciando un espectáculo de Teresa Rabal, irrumpiera en el escenario por invitación de la actriz-cantante, junto a otros niños, incitándolos ella a participar en un concurso de baile. Que ganó Paco. Apareció en varios programas de Telecinco. Su salto a la popularidad se produjo cuando en 2005 pasó por las series "7 vidas" y "Aída". Incorporó con acierto el personaje de Luisma, un drogadicto rehabilitado al que en su entorno llamaban "el tonto del pueblo". Lo que dio lugar a que haya quienes todavía lo reconocen con ese mismo remoquete. A Paco León, siempre le tiró más la comedia que el drama, aunque ha demostrado su versatilidad en más de una ocasión. En su familia le debía resultar aburrida su vida: "Me sentía un patito feo, de ahí que me escapara, hasta que encontré mi camino".
No abundan actores como él, al menos en España, que sin tener una larga filmografía se hayan atrevido a dirigir. Y Paco debutó detrás de las cámaras en "Carmina o revienta", el nombre de su madre, en un argumento que reflejaba episodios de su familia, con un guion cuyos personajes se mostraban desenvueltos, como si improvisaran diálogos divertidos, con frases coloquiales llenas de humor andaluz y situaciones paródicas con el único objetivo de provocar carcajadas en el espectador. Objetivo nada fácil, cuando es sabido que son menos complicadas otras de signo dramático. Y Paco León empezó con buen pie en su doble tarea de actor y realizador. Lo que le impulsó luego a una secuela de "Carmina o revienta" (título que evidentemente está tomado de las memorias del quinqui Eleuterio Sánchez y la película basada en ellas que protagonizó Imanol Arias), y a rodar con guion y actuación propia "Kiki, el amor se hace" y en este 2025 "Aída y vuelta", todas ellas bajo su dirección también. Son sus títulos más conocidos, a los que hay que agregar un último estreno en este mes de julio: "Uno, X, dos". El argumento sucede alrededor de un par de parejas que juegan a las quinielas habitualmente (ellos), aunque ellas se involucran en una situación, que acaba por ser conflictiva.
No parece descansar Paco León con más proyectos en su caletre. Pero también sabe separar su carrera de la vida íntima que siempre ha procurado llevar con discreción, pero sin conseguirlo. Convivió desde 2006 hasta 2020 con una interesante mujer, catalana, guionista cinematográfica, Anna Rodríguez Cuesta, de la película y luego serie "Arde Madrid". Fueron padres de una niña, Manuela, nacida en 2010. Iniciaron su relación, a poco de que él acabara con otra masculina. Dado el largo tiempo que estuvieron juntos, creyéndose que tarde o temprano culminaría en boda (dijo él que le gustaría pertenecer a su lado siendo ambos viejecitos) sorprendió que cambiara rotundamente su futuro sentimental, rompiendo con ella. Entonces se supo que llevaba unos meses compartiendo cama con un novio.
No sabemos si era el actual, pero sí que en 2023, poco a poco, se fue enamorando, hasta llegar a su apasionado momento presente, de un atractivo arquitecto de treinta y un años ahora, diecinueve menos que Paco. No le da este importancia alguna a esa circunstancia. "He tenido novias y novios", declaró un día. Parece que Marcos Antón, que así se llama su pareja, le ha llegado muy dentro de su corazón. Viajan muy a menudo. Han estado en Japón, Hong Kong, Marruecos, y en Indonesia, donde Paco se dejó fotografiar en pelotas por el móvil de Marcos, imagen que divulgó en sus redes sociales. Esta pareja ha vivido un acontecimiento íntimo con motivo del cumpleaños del novio del actor, que fue presentado a la familia de Paco. Su hermana, la actriz María León, está encantada de verlo tan feliz.
Marcos Antón tiene un bien ganado prestigio como diseñador, arquitecto de pisos de lujo. Mabastudio se llama su lugar de trabajo. Vivía en Sevilla pero cuando se consolidó su íntima amistad con Paco León, se radicó en Madrid para estar con él. En la celebración del último día del Orgullo Gay se les vio muy contentos.
Ha colaborado Paco León este año de manera altruista en la campaña "Por huevos" del Ministerio de Igualdad. Y el próximo 30 de enero se estrena el quinto filme que ha dirigido, e interpretado, "Aída y vuelta", que pretende ser divertido y taquillero, con Carmen Machi encabezando un reparto de conocidos actores de comedia.