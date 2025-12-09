Sale a la luz un vídeo de Brigitte Macron llamando "perras sucias" a un grupo de feministas

Brigitte Macron, mujer del presidente francés, Emmanuel Macron, está en el ojo del huracán en Francia después de que saliera a la luz una conversación privada en la que llama "perras sucias" a un grupo de feministas. Las activistas interrumpieron el espectáculo de un humorista que enfrentó en 2021 una acusación de violación archivada por la Justicia francesa.

"Si salen esas perras sucias las vamos a echar a patadas", se le escucha decir a Brigitte Macron como apoyo al humorista Ary Abittan, según un vídeo publicado este lunes por la web de información del corazón Public. Abittan, de 51 años, vio su espectáculo del sábado pasado de la sala parisina Folies Bergère interrumpido por unas militantes pertenecientes al colectivo feminista #NousToutes. Las activistas gritaron "Abittan violador" y llevaban máscaras con la efigie del actor y la palabra "violador".

Brigitte Macron qualifie de "sales connes" les militantes mobilisées devant le théâtre où se produit un homme qui a été accusé de violences sexuelles. Les violences, la fameuse « grande cause du quinquennat ». pic.twitter.com/ZktAOJFa4C — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) December 8, 2025

El humorista fue acusado de violación por una joven a finales de 2021, pero la Justicia francesa archivó definitivamente el caso en enero de este año. Fue al día siguiente a este incidente que Brigitte Macron, acompañada por su hija menor, Tiphaine, habló en los bastidores de la sala con Abittan, seguramente sin saber que estaban siendo grabados.

"Tengo miedo", se le escucha decir al humorista. La primera dama francesa le intentó tranquilizar respondiéndole que echarían "a patadas" a esas "perras sucias". Las críticas a Brigitte Macron no han tardado en llegar.

Sarah Legrain, diputada del principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI), señaló en redes que la primera dama "insulta a las feministas movilizadas" y denunció que un archivo de la causa contra Abittan "no tapa la palabra y la baja médica de una mujer".

En unas explicaciones difundidas en la prensa francesa, fuentes cercanas a Brigitte Macron aclararon que en las palabras de la primera dama había solo "una crítica al método radical" empleado por ciertas activistas.