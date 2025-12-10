El gesto de Nagore Aranburu con Xabi Alonso ante su momento más delicado en el Real Madrid

Xabi Alonso no pasa por su mejor momento profesional después de que los resultados del Real Madrid, equipo del que tomó las riendas esta temporada, no estén siendo los esperados. A las dolorosas derrotas ante Liverpool, Atlético de Madrid o Celta de Vigo se han sumado los empates ante Rayo Vallecano, Girona y Elche, lo que ha puesto al técnico contra las cuerdas mientras el campeonato de Liga se escapa peligrosamente.

Este mismo miércoles Xabi se enfrenta a la prueba de fuego que decidirá su futuro en el club blanco: el encuentro de Champions League contra el Manchester City de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu. La ilusión compartida por los madridistas desde la llegada de una de sus grandes estrellas se ha convertido ahora en un quebradero de cabeza y, seguramente consciente de que su futuro está en juego, el donostiarra está recibiendo el apoyo de su entorno más cercano.

Su mujer, Nagore Aranburu, compartió una fotografía de ambos mirándose y sonriéndose con un sencillo y escueto mensaje: un corazón. La publicación se llenó de comentarios de apoyo de amigos como Amaia Montero y otros seguidores de la pareja que les desean suerte ante el gran examen del entrenador: "Apoyo totalmente para Xabi. Mucho ánimo pase lo que pase"; "Mucho ánimo para Xabi, magnífico entrenador y mejor persona, seguro que los resultados acabarán llegando"; "Tu marido es un gran entrenador con un gran carisma. Soy del Madrid y no aguanto a los impacientes".

Tras iniciar su trayectoria como técnico en la cantera del conjunto blanco y antes de ponerse al frente de la Real Sociedad B y alcanzar el éxito en el Bayer Leverkusen, el entrenador vasco volvió a la capital para sustituir a Carlo Ancelotti y comenzar una nueva etapa, acompañado de su mujer y sus tres hijos. La familia ha recorrido un largo camino: de San Sebastián a Liverpool, pasando por Madrid y Múnich, para regresar después al País Vasco cuando él decidió iniciar su andadura en los banquillos.

En junio abrieron un nuevo capítulo en sus vidas y se instalaron en Madrid, concretamente en el barrio de El Viso, muy cercano al Bernabéu. El matrimonio adquirió un espectacular chalet en la zona en 2017 por 10 millones de euros, coincidiendo con la retirada de Xabi Alonso como jugador profesional. La propiedad consta de una vivienda con cinco pisos construidos y un jardín de 300 m2.