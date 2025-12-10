Jaime de Marichalar, indiferente a los dardos del rey Juan Carlos en sus memorias

Desde que se oficializó el cese temporal de la convivencia con la infanta Elena en 2007, Jaime de Marichalar ha mantenido un perfil bajo, alejado del foco mediático que rodea a la Familia Real. Sin embargo, su figura vuelve a la palestra tras ser mencionado explícitamente en las memorias del rey Juan Carlos, tituladas Reconciliación.

En el texto, el emérito no oculta su distanciamiento con su antiguo yerno, llegando a atribuir a una supuesta falta de autoridad parental los episodios más controvertidos protagonizados por su nieto. Según relata don Juan Carlos, esa carencia de disciplina derivó en una "vida desvergonzada" de Froilán, marcada por la fiesta nocturna y las malas compañías, dinámica que se cortó con su traslado a Abu Dabi en 2023.

Pese a la contundencia de estas afirmaciones, Marichalar ha optado por no entrar en polémicas. Frente al apoyo incondicional que la infanta Elena y sus hijos brindan al antiguo monarca, el exduque se ha mostrado impasible en su reaparición pública, dejando claro que continuará guardando silencio y haciendo oídos sordos ante lo publicado en el libro.

Froilán, cansado de Abu Dabi

Según relata Silvia Taulés, durante el último almuerzo celebrado en El Pardo, Froilán comentó que está "cansado de vivir en Abu Dabi sin posibilidad de escape". Así lo aseguró una persona presente en la comida de aniversario que escuchó sus palabras directamente. La periodista de Vanitatis explica que Froilán conversó con varias personas en un tono relajado y de confianza, y les confesó con total sinceridad que su vida lejos de España no termina de convencerle. Llegó allí en 2023 y pasa los días en un trabajo que describe como "muy aburrido y burocrático".

Taulés añade que sus horarios son poco flexibles y que tiene la impresión constante de que "hay muy poco que hacer". No se trata solo de monotonía, sino también de la sensación de vivir en un lugar con una vida social limitada, donde casi todo exige planificación y largas distancias.

Pero esa no fue su única confesión. Según Vanitatis, Froilán contó también que intenta mantenerse en forma haciendo deporte y siguiendo una rutina saludable, aunque le resulta difícil llevarlo a cabo. La razón sería la escasa oferta de actividades de ocio en Abu Dabi que compensen el esfuerzo de "cuidarse", especialmente para alguien acostumbrado al ritmo vibrante de Madrid.

Froilán llegó incluso a calificar su vida en Emiratos Árabes Unidos como "sosa", un comentario que, según Taulés, sorprendió a quienes le escuchaban, conscientes de que el sobrino del Rey suele tirar del humor antes que de la queja.