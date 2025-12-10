Labrador desvela detalles de la nueva vida de Ylenia Padilla tras años alejada del foco

José Labrador es probablemente el concursante más conocido de La casa de los gemelos, el polémicoreality de convivencia que se emite en YouTube de forma ininterrumpida y que se ha colado en las tendencias de las principales redes sociales, robándole atención a programas como Operación Triunfo, Gran Hermano o La isla de las tentaciones.

El valenciano saltó a la fama por su participación en Gandía Shore, donde mantuvo un agitado idilio con Ylenia Padilla. Ambos vivieron una etapa dorada en televisión gracias a la oportunidad que les dio Telecinco y diferentes locales nocturnos de España, que ofrecían su presencia como reclamo para los fans del programa. La carrera en televisión de Labrador duró menos por problemas con su exrepresentante, y aunque Ylenia participó en variosrealities de éxito, la pandemia fue un punto de inflexión para ella tras protagonizar sonados desencuentros con Irene Montero y Amor Romeira a cuenta de la Ley Trans.

En el nuevo programa, Labrador recordó a su expareja, con la que a pesar del paso del tiempo y sus desencuentros en el pasado, sigue teniendo buena relación. "Me llevo bien con ella pero vive en otro lado", explicó, además de desvelar que ha experimentado un cambio físico y se deshizo del ácido hialurónico de los labios.

"Yo era el único que sabía calmarla y me llevaba bien con ella. A día de hoy, el único con el que se habla es conmigo pero porque ella sabe que no la voy a dejar tirada nunca", confesó en una conversación en la casa con Triana Marrash. De hecho, según desveló, la de Benidorm estuvo a punto de acudir en La casa de los gemelos pero "no puede porque tiene algo pendiente por ahí".

Durante la pandemia, tal y como confirmó Labrador, Ylenia estaba pasando por una depresión y tuvo algunos conflictos a través de las redes sociales. Su comportamiento errático la llevó a enfrentarse con la cómica Elsa Ruiz, una antigua colaboradora transgénero del programa de Risto Mejide que terminó llevando a Ylenia a juicio por un supuesto delito de odio. El proceso judicial se inició en 2021 por una serie de insultos, amenazas y ataques de Ylenia a Elsa a través de mensajes en las redes sociales: "¿Te piensas que eres una mujer? Para mí eres un hombre, maromo", escribió entonces. Tras aquello, Ruiz desveló que decidió dejar su trabajo en radio y televisión "en mi mejor momento profesional" e intentó quitarse la vida.

Han pasado cuatro años y según ha denunciado Ruiz en sus redes sociales, Ylenia no ha puesto facilidades para recibir en su domicilio las notificaciones judiciales. "No ha cumplido su obligación de estar localizable ni comunicar un cambio de domicilio si es que acaso lo hubiera", asegura, por lo que ha sido imposible fijar una fecha para el juicio. Según el abogado de Padilla, ha vuelto a cambiar de domicilio, lo que para la denunciante es una muestra de que "Ylenia se está riendo de mí y de la Justicia".

Ylenia rompió su silencio mediático el pasado mes de septiembre y contó su versión de los hechos a través del programa En boca de todos. Como bien confirmó su abogado, la extelevisiva niega estar ilocalizable para la Policía. "Es el 31 de julio cuando le mandan una notificación a una dirección incorrecta y no es hasta ayer cuando se pone en contacto con su abogada para ratificar esa dirección postal", explicó el reportero Edu Calle.

Ylenia, que vive alejada del ruido de los medios de comunicación asegura que está "harta de que la utilicencomo auténtico chivo expiatorio de la victimización trans por criticar una ley que considera una auténtica chapuza". Sobre su juicio con Elsa Ruiz, explicó: "Lo que se dice sobre mí es falso. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a Fiscalía que concrete cuál es el delito de odio. Las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo".