Lucas (Andy y Lucas) vende su chalet en Cádiz por más de un millón de euros
El cantante Lucas González, exintegrante del mítico dúo musical Andy y Lucas, vende su casa en Roche (Conil de la Frontera, Cádiz).
La vivienda cuenta con 200 m2 distribuidos en dos plantas, situada sobre una parcela de 700 m2. Su precio de venta, según el anuncio publicado en Idealista, es de 1.250.000 de euros.
El diseño prioriza la luz natural y la conexión con el exterior, con grandes ventanales orientados al océano y un porche cubierto que da acceso directo al jardín y a la piscina.
En la planta baja se encuentran un amplio salón, dos dormitorios dobles, un baño completo y una cocina con salida al jardín.
En la planta superior destaca el dormitorio principal, equipado con vestidor y baño con vistas al mar.
El exterior de la vivienda está ajardinado con vegetación mediterránea, césped y un área de descanso junto a la piscina. La propiedad incluye además un baño exterior, aparcamiento privado, puerta de garaje automática y parcela completamente vallada.
El inmueble se ubica en una de las zonas residenciales más demandadas del municipio gaditano, a apenas un minuto a pie de la cala de Roche y a cinco minutos de la playa principal, por lo que cuenta con unas vistas privilegiadas al Océano Atlántico.
Cuenta con dos dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño completo, una cocina amplia con salida al jardín y lavadero independiente.
Existe la posibilidad de ampliar la vivienda, creando un cuarto dormitorio con baño en suite, reformando la cocina actual y abriendo el salón.
Roche es una de las zonas residenciales más exclusivas de la provincia de Cádiz, apreciada por su ambiente familiar, tranquilidad y buen mantenimiento con zonas comunes de ocio y deporte.