El extraño movimiento de Adriana Abascal: anuncia su ruptura con Filiberto de Saboya y luego se arrepiente

La modelo y empresaria Adriana Abascal impactó al mundo en enero de 2025 al asistir al desfile de la diseñadora flamenca Rocío Peralta en Sevilla acompañada por el príncipe Emanuele Filiberto de Saboya, oficializando por sorpresa y por todo lo alto su historia de amor.

Lejos de esconderse y confirmando que su relación estaba más que consolidada, la pareja se mostró de lo más cómplice y enamorada ante las cámaras. Desde esa primera aparición han sido muchas las ocasiones en las que han presumido de su amor en Mónaco, París, Italia o España, convirtiéndose en una de las parejas más envidiadas del momento.

Parecía que su noviazgo podría acabar en boda pero Adriana anunció este jueves a través de sus redes sociales su decisión de separarse. "Comparto, con el corazón encogido, que como debe ser en ocasiones, nuestro viaje juntos ha llegado a su fin. Los próximos capítulos permanecen sin escribir, suavemente sostenidos entre lo que fue y lo que puede venir", escribió en inglés en un story de Instagram con una imagen de ambos mirándose con complicidad. Adriana borró el comunicado poco después, quizás arrepentida de haber desvelado así su ruptura.

Según adelantó la revista ¡Hola!, el mensaje fue borrado porque "la pareja atraviesa una crisis que no siente como una ruptura definitiva, más bien un momento de reflexión con el que se pueden sentir identificadas tantas parejas". El impulso de publicar el mensaje llega por un momento de "enojo, tristeza y tensión, emociones" que en ocasiones "se expresan de forma precipitada, adquiriendo un peso que no corresponde con la realidad. Por ello, su círculo más cercano no descarta que haya reconciliación.

El primer amor de Adriana fue el magnate mexicano Emilio Azcárraga, 'El Tigre', 30 años mayor que ella y con el que dio el salto definitivo a la escena social internacional tras alcanzar la fama como modelo en su México natal. Tras la muerte del empresario -con el que no tuvo hijos-, se casó con Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, con el que tuvo a Paulina, Diego y Jimena, y del que se separó en 2009 después de 10 años de matrimonio.

Posteriormente, en 2013, se casó con el empresario francés Emmanuel Schreder, aunque decidieron poner punto final a su relación en 2022. Y aunque parecía que Emanuele Filiberto podía convertirse en su cuarto marido, la socialité vuelve a ser una mujer soltera.