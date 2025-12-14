La romántica escapada de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: "La mejor desconexión del año"

Una vez ya inaugurada la Navidad en la capital, José Luis Martínez-Almeida se ha tomado unos días de descanso en un lugar al que considera 'su refugio' para así poder disfrutar de unos días en compañía de su mujer y un grupo de amigos.

Un año más, Martínez-Almeida se ha escapado al Pirineo aragonés, concretamente a Benasque, junto a su mujer Teresa Urquijo, acompañados de un grupo de amigos con los que comparte su pasión por la naturaleza y el esquí. Una escapada donde no ha estado el pequeño Lucas, que el pasado 3 de diciembre cumplió 5 meses.

Tal y como hemos podido ver en su cuenta de Instagram, vemos a la pareja posando muy sonrientes y relajados, equipados para hacer deporte, con el mensaje "la mejor desconexión del año".

No es la primera vez que el edil madrileño y su mujer eligen el Pirineo Aragonés para desconectar. En noviembre de 2023, la pareja ya disfrutó de un fin de semana de escapada invernal en Ibón de Estanés, también en el Pirineo oscense. Curiosamente, en aquella ocasión, también les acompañaban el mismo grupo de amigos que les acompañan en Benasque, entre ellos quien fuera su directora de Gabinete, Matilde García Durante.