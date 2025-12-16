Menú
El gesto de Giorgina Uzcategui que insinúa que hubo infidelidades por parte de Topuria

El último comunicado de Topuria deja entrever que está recibiendo extorsiones, aunque no nombra directamente a su expareja.

El pasado mes de octubre trascendió que Ilia Topuria y su pareja Giorgina Uzcategui podrían estar atravesando una fuerte crisis de pareja y la prueba estaba en las redes sociales: ella ha borrado todas las imágenes que tenían juntos, y no eran pocas. Cuando comenzaron los rumores, ambos se dejaron de seguir en sus respectivos perfiles de Instagram, y aunque ahora vuelven a seguirse, sus fotos románticas y familiares han desaparecido. La ruptura parece haberse confirmado estos días pero el último comunicado del luchador da a entender que no está siendo nada amistosa.

En él, Topuria denuncia haber "sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos" además de "intento de extorsión, falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas". En la misiva asegura que le toca "dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido la violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad".

En cuanto a Giorgina, el silencio se ha convertido en su mejor aliado y no ha tenido ningún mal gesto a pesar de los continuos insultos y comentarios negativos con los que la acusan de interesada y amante del dinero. Algunos gestos en las redes sociales parecen explicar lo que está en su cabeza. Según desveló el tiktokero Javi Hoyos, la venezolana le dio 'me gusta' a una publicación en la que se leía el siguiente mensaje: "Cásate con un hombre que acuda a Dios cuando tenga problemas, no a otras mujeres". ¿Hubo infidelidades durante su relación?

Ilia y Giorgina se conocieron en una cena y la belleza morena de la venezolana despertó la curiosidad del deportista inmediatamente. "La conocí a ella en una cena y pensé 'qué chica más guapa'. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios", explicó en una entrevista. A pesar de que su llama sigue muy viva, lo cierto es que el comienzo de su relación fue algo complicado, ya que ella temía por la salud de Topuria debido a lo peligroso de su profesión.

"Yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego... casi mata personas. Le dije: 'de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'Porque soy el mejor, nunca me golpean'. Y yo dije: 'Ok, perfecto'", contó ella.

