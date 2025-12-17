Drama para Anabel Pantoja: su novio dinamita la Navidad e impone un inesperado veto

Una crisis familiar profunda podría dinamitar los planes navideños de Anabel Pantoja. Según la información detallada en el programa de Telecinco El tiempo justo, la relación entre su pareja, David Rodríguez, y su madre, Mercedes Bernal (Merchi), ha llegado a un punto insostenible. Lo que se describió es una situación de hostilidad abierta en la que el fisioterapeuta habría dado un ultimátum definitivo a Anabel: se niega rotundamente a compartir la mesa con su suegra durante estas fiestas.

Este conflicto ha provocado que Anabel se encuentre en una situación emocional límite, habiendo pasado el fin de semana sumida en lágrimas al no poder conciliar las dos partes. La negativa de David a que Merchi esté presente en su hogar mientras él se encuentre allí ha forzado una separación física de la familia en las fechas más señaladas. El origen de este rechazo mutuo parece remontarse a roces previos durante la convivencia tras el nacimiento de su hija y a una falta de entendimiento personal que ha derivado en lo que definieron como un clima de odio.

Como consecuencia directa, el plan de pasar todos juntos la Navidad en Gran Canaria se ha cancelado, y lo más probable es que Merchi permanezca en Sevilla para evitar un enfrentamiento mayor. Anabel se enfrenta así a sus primeras navidades como madre con la dolorosa realidad de tener que elegir entre el padre de su hija o su propia madre, debido a una incompatibilidad que, por el momento, parece no tener solución.

El incidente de la UCI: el origen de la fractura

El punto de inflexión se sitúa en el reciente y dramático ingreso de la pequeña Alma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital grancanario. Según diversas fuentes cercanas a la familia, el incidente ocurrió mientras la menor estaba bajo la supervisión de David. Aunque la justicia ha archivado de forma provisional el caso y se ha determinado que fue un accidente fortuito, el daño emocional en la relación entre suegra y yerno parece irreversible.

Merchi, conocida por su carácter protector con su única hija, no ha logrado asimilar lo sucedido y no estaría de acuerdo con algunas de las actuaciones de David en lo relacionado a la supuesta negligencia.

El conflicto en los juzgados

La tensión se trasladó de las salas de hospital a las dependencias judiciales. Durante la investigación del incidente, las declaraciones de David ante el juez terminaron por sentenciar la relación. Se rumorea que el fisioterapeuta ofreció una versión de los hechos que Merchi interpretó como un intento de desviar responsabilidades, algo que ella consideró una "traición" a la confianza familiar.

A esto se suma el malestar previo de Merchi respecto a los rumores de infidelidad que rodearon a David en los inicios de su noviazgo con Anabel, un historial que la madre de la influencer nunca llegó a olvidar del todo.