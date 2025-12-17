Eugenia Martínez de Irujo desvela sus planes para Navidad: "Nunca ha sido mi época favorita"

Eugenia Martínez de Irujo no quiso perderse una de las citas culturales de la semana en Madrid. Amiga de Jordi Mollá desde hace años, la duquesa de Montoro acudió a la inauguración de Heaven, la nueva exposición pictórica del actor, que abrió sus puertas en la exclusiva Galería Canalejas. La velada reunió a numerosos rostros conocidos, entre ellos Carmen Lomana, Kiko Matamoros y Marta López Álamo, Rafael Amargo, Carmen Corazzini o Grecia Castta.

Acompañada en todo momento por su marido, Narcís Rebollo, Eugenia acaparó miradas con un estilismo informal pero muy llamativo: una chaqueta tipo bómber de lentejuelas rojas, combinada con una blusa blanca con bordados florales en el mismo tono, que aportaba un guiño festivo sin excesos.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, la aristócrata se mostró sincera y relajada al hablar de estas fechas. Entre risas, confesó que nunca han sido su época favorita, aunque hará lo que marca la tradición familiar. "Pasaremos la Nochebuena como todos los años aquí en Madrid", explicó, en referencia al encuentro familiar en el Palacio de Liria. Para Nochevieja, dejó la puerta abierta a la improvisación y recordó su debilidad por escaparse a destinos de playa y calor, lejos del ambiente navideño, aunque admitió que hace tiempo que no lo hace.

Eugenia también tuvo palabras para su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, que atraviesa un proceso de recuperación tras los problemas de espalda sufridos después de su boda con Bárbara Mirjan. "Está mejor, pero sigue un poco fastidiado. Es lento, pero poco a poco", señaló.

Donde prefirió guardar silencio fue al hablar de la vida sentimental de su hija Tana, que atraviesa un buen momento personal, aunque siempre desde la más estricta intimidad.