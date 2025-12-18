Álvaro Muñoz Escassi sentencia a María José Suárez: "No le tengo tanto cariño"

Un año y medio después de la polémica ruptura provocada por la aparición de Valeri Cuéllar, la relación entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez es nula. Pese a que se conocían desde hace dos décadas, la modelo ha dejado claro que no se tomaría un café con su expareja para saldar cuentas pendientes y hablar de sus problemas.

Aunque el exjinete solía mostrarse correcto, ha sorprendido con un cambio de actitud radical, lanzando un mensaje que descarta cualquier acercamiento amistoso con la que fuera su novia. Tras admitir el "muchísimo cariño" que guarda a su también exnovia Sheila Casas, su tono se tornó gélido al mencionar a la sevillana. "A María José no le tengo tanto cariño, que le vaya muy bien, pero no es tal", sentenció tajante el protagonista, pidiendo incluso cambiar de pregunta a los periodistas.

Lejos de detenerse, el ex de Lara Dibildos reflexionó sobre lo efímero de los sentimientos en este mundo, asegurando que se pasa "del amor al odio muy rápido" y restando importancia a la duración de su romance con la modelo. Para zanjar la cuestión, aseguró que él "nunca odia a nadie", aunque lamentó haberse convertido repentinamente en la "peor persona del mundo" a ojos de la modelo tras el fin de su historia de amor.