Cristina Pedroche en el centro de la polémica por la pedida sorpresa de Dabiz Muñoz: ¿marido antes que hijos?

Cristina Pedroche volvió a cumplir con una de sus tradiciones previas a la Nochevieja: visitar El Hormiguero mientras ultima los detalles para retransmitir un año más, y ya van doce, las Campanadas en Atresmedia desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote. La presentadora acudió al programa de Pablo Motos dispuesta a adelantar alguna pista sobre el look con el que intentará sorprender de nuevo a los espectadores, aunque lo que no esperaba era convertirse ella misma en la gran protagonista de la noche.
La sorpresa llegó con la entrada en escena de su marido, Dabiz Muñoz, que apareció en el plató para promocionar los nuevos roscones que ha creado para estas fiestas. Pedroche no ocultó su entusiasmo al probar el dulce y, entre risas, lanzó una frase que acabaría desencadenándolo todo: aseguró que estaba tan bueno que, si no estuviera ya casada, se volvería a casar con él sin pensarlo. El chef recogió el guante al instante y, en un gesto tan espontáneo como romántico, se arrodilló ante ella, "¿Cuántas veces quieres que nos casemos? Si lo sé te hubiera traído un anillo", ha contestado el chef antes de arrodillarse, "Pedroche, ¿te quieres casar conmigo?", ha preguntado. Como toda respuesta, el besazo de película que le ha dado la presentadora.
Muñoz improvisó una pedida de mano utilizando como "anillo" la sorpresa que venía dentro del roscón, recordando además que su primer "sí, quiero" tuvo lugar en 2015 de una forma muy poco convencional: por lo civil, en su casa, ante notario, vestidos con chándal y zapatillas y con sus padres como únicos testigos.
"Es mi persona. Amo lo más grande a mis hijos -Laia (2) e Isai (que nació el pasado julio)-, pero mi persona es él. Cuando mis hijos se vayan y hagan su vida, quien quiero que está a mi lado toda la vida es Dabiz, mi marido. Le amo por encima de todo", confesó, algo que ya había comentado anteriormente generando un gran debate entre todos sus seguidores, donde hay gente que comparte su opinión y otros que piensan todo lo contrario y aseguran que "no sabe lo que es el amor".