Alejandra Rubio rechaza ir a un reality con su primo, pero abre la puerta a un viaje de parejas

Después de reconocer que se ha puesto en contacto con José María Almoguera mediante mensajes —tal y como puntualizó el hijo de Carmen Borrego— para pedirle disculpas por no haber estado pendiente de él tras su reciente intervención cardíaca, Alejandra Rubio ha dejado claro que la relación con su primo atraviesa un momento mucho más positivo. Un acercamiento que llega tras meses de tensiones y reproches cruzados en distintos programas de televisión.

Aunque todavía no hay una cita concreta para que puedan verse ni para que Almoguera conozca al pequeño Carlo Jr., la hija de Terelu Campos ha asegurado que su prioridad es la tranquilidad. Así lo expresó al afirmar que "solo quiero paz y amor para todos, que les vaya a todos fenomenal. Quiero buen rollo en mi vida". Una actitud que también extiende al entorno de María ‘la jerezana’, como quedó patente durante su participación en el test ‘Cuanto más primo, menos me arrimo’, propuesto por el programa ‘Vamos a ver’.

De este modo, y pese a que ante la pregunta "¿entrarías con él a un reality?", su respuesta fue un contundente "no", explicando que "en mis planes no está entrar a un reality ni con él ni sola". Alejandra mostró una postura mucho más conciliadora al no descartar un viaje en pareja junto a José María y sus respectivas parejas en 2026. "Si se da, claro que sí, tendrían que estar de acuerdo todas las partes", señaló.

También se mostró abierta a la idea de compartir una cena a solas con su primo, algo que hasta ahora nunca habían hecho. "Claro que sí, te lo digo de corazón", confesó. Sin embargo, prefirió no adelantar si contará con él en el próximo cumpleaños de su hijo, argumentando que "no sé ni lo que voy a hacer mañana como para saber lo que va a pasar el año que viene". Eso sí, confirmó sin dudar que "claro" que le hará un regalo a José María en su próximo cumpleaños.

Para despejar cualquier posible duda sobre la reconciliación, Alejandra aseguró que "todo está genial" entre ellos. No fue tan concreta, eso sí, al hablar de cómo organizarán estas Navidades para poder pasar tiempo con sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, limitándose a responder: "No sé, no sé. Como tenga que ser, ¿vale? Que tenga que ser lo que tenga que ser. Gracias chicos".