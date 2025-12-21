A Salma Hayek se le insinuó Donald Trump… y ella le dio calabazas

La actriz mexicana Salma Hayek está considerada allí una de las más influyentes figuras del espectáculo: conquistó Hollywood después de una primera etapa en su país protagonizando telenovelas. Ha tenido varios amores con actores norteamericanos y ahora está felizmente casada con un magnate millonario de la moda. Entre medias, ha revelado que el hoy presidente de los Estados Unidos se le insinuó utilizando toda su efusiva oratoria, sin conseguir su propósito. Sencillamente porque ella le dio calabazas y Donald Trump se quedó con un palmo de narices.

"A las mujeres latinas nos subestiman en el mundo del cine", comenta Salma Hayek, quien tiene sobrada experiencia para asegurarlo.

Nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, el 2 de septiembre de 1966, conserva a sus cincuenta y nueve años una atractiva figura, muy sensual, pese a su breve estatura, un metro y cincuenta y siete centímetros. Disléxica en su infancia, superó esa dificultad, centrándose en memorizar textos y ensayarlos, llevada por su vocación artística. De las telenovelas pasó al cine en Los Ángeles. Deslumbró en "Desperado", junto a Antonio Banderas. Y con el "biopic" "Frida" fue nominada como mejor actriz en los Óscar.

Tanto en películas de acción, como en comedias y dramas, Salma Hayek ha sabido salir adelante en un mundo tan competitivo como el de Hollywood. Ha defendido siempre la posición de mujeres latinas emprendedoras como ella, quien maneja un imperio tanto por lo ganado en el cine como en lo que pueda corresponderle por su matrimonio hace dieciséis años.

Antes de que diera ese paso Salma Hayek, por el aire sensual que desprendía, tuvo amores varios. Uno con el actor Edward Atterton, a quien conoció rodando "El jorobado". Fueron cuatro años de convivencia; otros tantos también con el más conocido galán Edward Norton, para también luego emparejarse un año con el ejecutivo de la cadena Televisa Víctor Hugo O’Farril. El acreditado actor británico Colin Farrell salió una temporada con ella en 2004. Y entre medias de esas relaciones fue cuando Donald Trump "le tiró los tejos" varias veces, utilizando toda clase de trucos. Uno de ellos, estando ante Salma, que iba acompañada con uno de sus novios, el líder norteamericano simpatizó con éste para así conseguir que la actriz accediera a que salieran juntos los tres. Luego, ya se vería. Mas Trump no logró "llevársela al huerto" como deseaba ardientemente. Algunos periódicos y revistas, que estaban al tanto, llegaron a insinuar que al millonario le había dejado de interesar la actriz mexicana, "por ser muy bajita". En cuanto tuvo ocasión ella dejó bien sentado que eso era mentira, que la verdad era otra: la de que ella no accedió a lo que pretendía Trump.

El 12 de febrero de 2009 Salma Hayek dejó su soltería al casarse con el magnate de la moda, de nacionalidad francesa, François Henri Pinault, que preside un conglomerado empresarial de grandes marcas como Gucci, Saint-Laurent y algunas otras marcas. Quien más quien menos del ambiente lanzó contra la novia la especie de que se había casado por interés. Unos pocos años mayor que ella, el novio aportaba cuatro hijos de un matrimonio anterior. Lo que hasta el presente – y ya ha transcurrido suficiente tiempo – no ha significado un obstáculo en la solidez de la pareja.