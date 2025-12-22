Almudena Cid estalla tras su operación: "El abandono aparece en momentos así"

Almudena Cid ha reaparecido después de someterse a una intervención quirúrgica en la cadera que la ha obligado a bajar el ritmo y desaparecer temporalmente del foco público. La exgimnasta y actriz ha querido explicar ahora qué hay detrás de esta operación y por qué, pese a las señales, siguió adelante durante tanto tiempo.

El punto de inflexión llegó a finales de 2023, cuando formaba parte del elenco de Ladies Football Club. "En un momento de la función debíamos sostener e impulsar el cuerpo de una compañera, un gesto de equipo que atravesaba toda la obra. Fue entonces cuando me recorrió un sudor frío que jamás había sentido. El resto de la función lo hice por inercia y mecánica", ha contado.

"Cuando llegaron los aplausos, cada paso con mi pierna izquierda era como caminar con cemento. Tiempo después supe que aquel frío era el aviso previo al desmayo. Mi compromiso, como tantas veces en mi vida y mi carrera deportiva, estaba por encima de mí", explicaba.

Aquel episodio fue la antesala de un diagnóstico inevitable. Con el paso del tiempo, los médicos confirmaron que la única solución pasaba por implantar una prótesis. No se trataba de una lesión puntual, sino del resultado de un desgaste acumulado durante años. Displasia, daños en el cartílago y lesiones articulares habían acompañado a Cid desde hace tiempo, incluso mientras mantenía una agenda laboral exigente.

Lejos de detenerse, continuó trabajando: televisión, clases magistrales, viajes constantes y actos públicos, muchas veces soportando dolor en silencio. Una actitud que, según reconoce, está profundamente ligada a su formación como deportista de alto nivel, donde el compromiso suele imponerse al propio bienestar.

Ahora, ya en proceso de recuperación, Almudena Cid ha querido ir más allá de su caso personal. Ha alzado la voz para señalar una carencia estructural: la falta de apoyo social y sanitario que sufren muchos deportistas tras retirarse. "Quiero compartir lo importante que es para mí luchar por la protección social del deportista. Porque, aunque el detonante fue hace dos años, esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva. Y porque el abandono que vive el deportista tras la retirada también aparece en momentos como el que estoy atravesando ahora".