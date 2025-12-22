El emotivo adiós de Manuela Ochoa Gómez-Acebo a su prometido tras su inesperado fallecimiento

Manuela Ochoa Gómez-Acebo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La influencer, seguida por miles de personas en TikTok, ha comunicado la repentina muerte de su prometido, Pedro, apenas dos semanas después de comprometerse con él. La pareja tenía previsto celebrar su boda el 31 de octubre de 2026, un futuro que se ha visto truncado de forma inesperada.

Ha sido la propia Manuela quien ha querido compartir la triste noticia a través de Instagram, donde ha publicado un carrusel de imágenes que reflejan la felicidad que compartían, acompañado de una extensa y conmovedora carta dedicada al que fue el gran amor de su vida.

"A mi ángel de la guarda... Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú".

En sus palabras, la creadora de contenido no oculta la magnitud del golpe emocional que está viviendo. "¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca", escribe, reflejando la incredulidad y el vacío que deja la pérdida de su pareja.

Manuela también ha reflexionado sobre el sentido de lo ocurrido, encontrando consuelo en el amor que ambos compartieron. "He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor". Además, recuerda un mensaje que Pedro le dedicó en el pasado: "en diciembre del año pasado me escribiste "Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero" y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer más que como lo hacías tú".

La influencer ha relatado con emoción el multitudinario adiós que recibió Pedro, una muestra del cariño que sembró en vida. "Y si hubieras visto la de gente que ha venido a despedirte... ¡te habrías muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien que ha sido precioso. Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos".

En otro de los pasajes más íntimos de su despedida, Manuela expresa el agradecimiento por haber vivido un amor pleno y auténtico junto a él. "Me siento tan afortunada de que me hayas elegido a mí como el amor de tu vida para siempre, de haber sido la persona MÁS querida del mundo todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de vivir un amor tan bonito como el nuestro. Cuánta gente se va de este mundo sin saber lo que es el amor de verdad en cualquiera de sus formas, y yo he tenido la inmensa suerte de vivirlo cada día desde que estoy contigo". También destaca sus cualidades personales, describiéndolo como alguien "más especial, más noble, honesta, generosa y cariñosa", que amó "sin medida" y vivió "para el resto, siempre con alegría".

El mensaje se cierra con una despedida cargada de amor eterno y fe. "No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda la gente que adoramos. Ahora entiendo cómo te salían 270 invitados para la boda, ¡pocos me parecen! Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto hoy y siempre, Tu Manuelita".